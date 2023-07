Stellantis: ottime notizie dalla Germania

Arrivano ottime notizie per Stellantis dalla Germania. Il gruppo automobilistico ha visto aumentare e non di poco la quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri nel paese nella prima metà del 2026. Questa quota è aumentata al 19,4 per cento del totale. “Il trend positivo per i veicoli commerciali leggeri è proseguito in Germania a giugno. Rispetto alla prima metà del 2022, nella prima metà di quest’anno siamo riusciti ad aumentare la nostra quota di mercato dal 19 per cento al 19,4 per cento (fonte: Dataforce) e in questo periodo abbiamo messo quasi 25 mila veicoli sulle strade tedesche (+3.700 rispetto al H1 2022) dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e RAM”, ha affermato Pascal Martens, direttore vendite di Stellantis Veicoli Commerciali in Germania.

Stellantis aumenta in Germania la sua quota di mercato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri nel primo semestre del 2023

“Siamo anche riusciti ad aumentare la nostra quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria al 29,8 per cento (rispetto al 26,7 per cento nel primo semestre 2022, fonte: Dataforce) tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023 rispetto all’anno precedente”.

Stellantis è particolarmente forte nel segmento 1B, dove è rappresentata dai modelli Opel Combo-e, Citroën e-Berlingo, Fiat Doblo e-Cargo e Peugeot e-Partner. Lì, i veicoli del gruppo rappresentano il 54,2 per cento. l’intero mercato (rispetto al 20,0 per cento del primo semestre 2022)

Una forte offerta nel segmento dei veicoli commerciali leggeri supporta la vendita di autovetture. L’azienda intende sviluppare attivamente il mercato nella seconda metà dell’anno e sta preparando diverse sorprese per i suoi clienti. Stellantis dedicherà molto lavoro alla promozione di offerte di noleggio e leasing, che sono una parte sempre più importante delle vendite. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Germania a proposito del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e gestito a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.