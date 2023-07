Stellantis collabora con Electra per facilitare il passaggio dei francesi ai veicoli elettrici

Stellantis, attraverso la sua Business Unit Charging & Energy, ed Electra annunciano oggi un progetto pilota per fornire un’esperienza pubblica di ricarica rapida ai clienti dei modelli elettrici in Francia. Questa cooperazione – la prima nel suo genere tra Electra e un produttore di automobili – offrirà un’opportunità nelle aree urbane e nei centri urbani per una ricarica pubblica semplice, affidabile e conveniente attraverso la rete di Electra.

Stellantis ed Electra annunciano progetto pilota per fornire un’esperienza di ricarica rapida ai clienti di EV in Francia

Electra è un attore francese nella ricarica rapida pubblica di veicoli elettrici, che dispone di oltre 430 punti di ricarica rapida in Francia e in diversi altri paesi europei. L’azienda è diventata rapidamente il principale pure player francese nel suo settore. Electra offre un’esperienza utente fluida e intuitiva tramite stazioni di ricarica connesse e un’applicazione mobile ottimizzata. I proprietari di veicoli elettrici possono prenotare il loro punto di ricarica da remoto in pochi secondi, scegliere il tempo di ricarica e pagare automaticamente tramite l’app a una tariffa competitiva di 0,49 €/kWh tasse incluse. Tutto questo in postazioni aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e accessibili a tutti.

Grazie all’esperienza e al network di Electra, e offrire loro condizioni commerciali dedicate. Rimuovere le barriere alla proprietà dei veicoli elettrici, compresa l’ansia di ricarica, è l’obiettivo della divisione di ricarica ed energia di Stellantis, che offre un ecosistema di ricarica completo progettato per facilitare la promessa elettronica ABC (easy to Always Be Charged), ovunque e in qualsiasi momento.

“La cooperazione in questo progetto pilota con Electra in Francia rappresenta uno dei tanti passi e iniziative lanciati dalla Business Unit Charging & Energy, che offre un approccio incentrato sul cliente nel settore della ricarica in rapida evoluzione”, hanno affermato da Free2move Charge in Europa. “Questa è un’ottima opportunità per accelerare il raggiungimento del nostro obiettivo, quello di fornire soluzioni sostenibili ed efficienti, nonché mobilità elettrificata per tutti”.

“Siamo orgogliosi e felici di avere la fiducia di Stellantis. Questa collaborazione è la prova concreta che un grande gruppo può contare sull’expertise di un’azienda giovane per accelerare la propria implementazione. Fa anche parte del nostro desiderio comune di guidare la mobilità elettrica attraverso una tecnologia di ricarica sostenibile ma efficiente”, ha dichiarato Aurélien de Meaux, Presidente di Electra.

La collaborazione di Stellantis con Electra è un passo importante per aiutare i clienti a dotarsi di veicoli elettrici, che contribuirà anche agli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 del gruppo automobilistico di raggiungere il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV).) per le autovetture in Europa e 50% delle vendite di BEV per autovetture e pickup negli Stati Uniti entro il 2030.