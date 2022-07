Nuova Opel Manta: ancora una ipotesi dal web

Nuova Opel Manta è una delle 4 auto elettriche che saranno prodotte dal 2025 in poi presso lo stabilimento di Stellantis in una nuova super linea su piattaforma STLA Medium. Tra questi modelli ci sarà anche il futuro crossover di Lancia che forse si chiamerà Aurelia e che con la nuova Manta avrà davvero molto in comune. I due modelli oltre alla piattaforma e alla gamma dei motori dovrebbero condividere anche lo stile da crossover fastback.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Opel Manta che arriverà nel corso del 2025

Oggi vi mostriamo a proposito di questo futuro modello di Opel un nuovo render pubblicato dal sito Autocar che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Opel Manta che come già sapevamo sarà molto diversa dallo storico modello che ha fatto parte della gamma della casa automobilistica tedesca negli scorsi decenni ma anche dal più recente prototipo svelato negli scorsi anni dal marchio di Stellantis.

La nuova Opel Manta sarà un’auto completamente elettrica che dovrebbe offrire buone prestazioni ai suoi clienti puntando sulla sportività. Sicuramente a proposito di questo modello le idee più chiare le avremo nel corso del prossimo anno quando non si esclude che qualche teaser ufficiale del modello di produzione possa essere rivelato da Opel.

Il render in questione per essere esatti è quello della versione inglese del futuro modello con il marchio gemello di Opel: Vauxhall. Ma le due auto badge a parte saranno praticamente identiche. vedremo dunque quali aggiornamenti arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello.

