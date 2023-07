“Alfa Romeo Trackday” e “Gran Premio Alfa Romeo”: il Biscione invita tutti a Pferdsfeld

Circa 240 auto da corsa storiche, per lo più italiane, si incontreranno per il “Gran Premio Alfa Romeo” sulla pista del TRIWO Test Center Pferdsfeld in Germania, ma non ci saranno vincitori e vinti. “Divertirsi con persone che la pensano allo stesso modo è chiaramente la priorità. Tutti guidano solo alla velocità che osano”, afferma l’organizzatore Marco Wimmer. Il “Gran Premio Alfa Romeo” (domenica 27 agosto 2023) è la parte di Pista&Piloti dove sono gradite ospiti anche auto storiche da corsa di altri marchi. Le vetture Alfa Romeo occuperanno circa i due terzi delle posizioni di partenza.

Alfa Romeo: Grande raduno di veicoli stradali e da corsa italiani presso il centro prove TRIWO vicino a Bad Kreuznach

L’Alfa Romeo Trackday (sabato 26 agosto 2023) è diverso. Qui, solo i veicoli omologati su strada del tradizionale marchio italiano scendono sul circuito di quattro chilometri vicino a Bad Kreuznach nella Renania-Palatinato. Al track day, i possessori di una moderna vettura del Biscione hanno la possibilità di testare i limiti delle proprie vetture sotto la guida esperta di un istruttore e con la sicurezza in pista professionale.

Niccolò Biagioli, Director Premium Brands Stellantis Deutschland ha dichiarato: “In pochi anni, ‘Pista&Piloti’ è diventato uno dei più grandi eventi automobilistici europei per la casa milanese di tutte le età. Il ‘Gran Premio Alfa Romeo’ e ora anche l’ ‘Alfa Romeo Trackday’ sono appuntamenti clou nel calendario per gli appassionati del nostro marchio. Era quasi scontato per me sostenere ‘Pista&Piloti’ anche quest’anno. Dopotutto, Alfa Romeo è sinonimo di divertimento di guida incomparabile, che puoi vivere perfettamente insieme a persone che la pensano allo stesso modo in questi due giorni a Pferdsfeld”.

La sesta edizione di Pista&Piloti parte con l'”Alfa Romeo Trackday”. I proprietari di veicoli di serie del marchio sportivo del Gruppo Stellantis hanno l’opportunità di migliorare il proprio stile di guida sotto la guida di istruttori esperti. La pista nel centro di prova TRIWO, normalmente utilizzata dall’industria automobilistica per lo sviluppo del telaio, offre una sicurezza ottimale.

La struttura utilizza l’area di 320 ettari di un ex aeroporto militare nel Soonwald vicino a Bad Kreuznach. Una reliquia di questo periodo è la torre, accanto alla quale una Lounge è a disposizione esclusiva dei partecipanti all'”Alfa Romeo Trackday”. La torre è anche un ricordo della fine degli anni ’50, quando la base aerea di Pferdsfeld veniva regolarmente trasformata in una pista e soldati americani amanti del motorsport gareggiavano contro piloti tedeschi. Dai classici rustici dell’anteguerra ai veicoli di produzione sportivi fino alle auto da corsa purosangue: il campo dei partecipanti al “Gran Premio Alfa Romeo” è un miscuglio. I circa 240 veicoli sono suddivisi in sei categorie, che scendono in pista separatamente.

Alfa Romeo festeggia al Pista&Piloti un secondo compleanno: i 100 anni del Quadrifoglio. L’origine del portafortuna a forma di quadrifoglio risale alla Targa Florio. Nel 1923 il Biscione festeggia la sua prima grande vittoria internazionale nella corsa su strada dell’isola mediterranea della Sicilia, che in alcuni anni percorre circa 1.000 chilometri. La RLS del vincitore Ugo Sivocci si fregia per la prima volta del Quadrifoglio. Da quel momento in poi, il team ufficiale ha utilizzato questo talismano su tutte le auto da corsa.