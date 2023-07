Fiat Panda 2024: sarà anche ibrida?

Fiat Panda 2024 è la prossima grande novità della principale casa automobilistica italiana che solo da pochi giorni ha presentato le nuove Fiat Topolino e 600. La vettura debutterà il prossimo anno quasi sicuramente in data 11 luglio 2024 giorno in cui la casa automobilistica torinese festeggia i suoi primi 125 anni. Questa vettura è particolarmente attesa in quanto potrebbe indicare la direzione verso cui andrà il marchio di Stellantis nel suo futuro.

Fiat Panda 2024: una o più versioni ibride potrebbero far parte della sua gamma

Fiat Panda 2024 infatti sarà un’auto molto diversa dalla attuale versione di Panda ma anche da tutte le altre auto presenti nella gamma di Fiat. Avrà uno stile futuristico e squadrato in parte derivato dalla concept car Fiat Centoventi svelata nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra. Inizialmente si pensava che questa auto che sarà lunga circa 4 m e avrà uno stile da crossover sarebbe stata solo elettrica. Le ultime indiscrezioni però dicono che alla fine Fiat potrebbe decidere di portare sul mercato almeno una versione ibrida in maniera da poter offrire questa auto ad un prezzo davvero competitivo sul mercato.

Sarà questa del resto la missione della casa italiana con Fiat Panda 2024 che darà origine ad una nuova famiglia di auto che poi dovrebbe continuare nel 2025 con la nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di SUV che prenderà il posto in un solo colpo di Fiat 500X e di Fiat Tipo. Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno nuove importanti novità a proposito di questo atteso modello che a quanto pare non sarà prodotto in Italia.

Si parla dell’est Europa ma si attendono conferme ufficiali da Fiat che potrebbe anche aver cambiato in parte i suoi piani. Ricordiamo infatti che di recente il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha promesso di comune accordo con il governo italiano che vuole portare la produzione di auto in Italia a oltre 1 milione l’anno e dunque non si esclude che qualche modello originariamente destinato per l’estero possa alla fine essere realizzato in Italia. Tornando a Fiat Panda 2024, qui vi mostriamo un nuovo render del designer Avarvarii pubblicato dal sito Auto Express che ipotizza il suo design.