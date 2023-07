Alfa Romeo accelera a pieno ritmo nel 1° semestre in Portogallo

Alfa Romeo continua la sua traiettoria di forte crescita nel mercato del Portogallo, mostrando numeri impressionanti per tutto il mese di giugno e nella prima metà del 2023. A giugno, la casa automobilistica drel Biscione ha aumentato le vendite del 151,5 per cento rispetto al periodo 2022, in un mercato passeggeri cresciuto del 42 per cento. Del resto, nella prima metà del 2023, i volumi di vendita di Alfa Romeo sono aumentati del 280,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, in un mercato cresciuto del 45 per cento nei primi sei mesi di quest’anno. Con questo risultato, il marchio supera il volume totale del 2022 nella prima metà dell’anno e si conferma il marchio multi-energia con la crescita più elevata in Portogallo nella prima metà del 2023.

A giugno, Alfa Romeo ha aumentato le vendite del 151,5 per cento in Portogallo

Questi dati sono ancora più impressionanti se si considera la costante ascesa di Alfa Romeo nel mercato premium. A giugno la casa italiana è salita all’8° posto nella classifica dei brand più venduti, guadagnando due posizioni rispetto allo stesso periodo del 2022 e consolidando la sua posizione al 9° posto nella classifica del 1° semestre. Ancora una volta la nuova Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato che ha dato il via alla metamorfosi del marchio, ha giocato ancora una volta un ruolo importante in questa crescita. Decisiva l’introduzione del propulsore ibrido Q4 plug-in, subito protagonista delle vendite del marchio, ma anche il lancio delle nuove Giulia e Stelvio ha contribuito a rafforzare la gamma entusiasmante e sofisticata di Alfa Romeo.

Alfa Romeo si è impegnata a migliorare i tassi di soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi forniti in Portogallo, sia in vendita che post-vendita, ottenendo ottimi risultati. Il miglioramento continuo della qualità è il risultato della strategia globale del marchio, che si concentra su tutte le fasi, dalla produzione all’esperienza post-vendita.

David Correia, responsabile Premium Cluster Stellantis Portugal ha dichiarato: “I risultati conseguiti dal marchio Alfa Romeo in questo primo semestre riflettono chiaramente il successo del modello Alfa Romeo Tonale, nonché il rinnovamento della gamma Giulia e Stelvio. Inoltre alla significativa crescita dei volumi di vendita del marchio, siamo anche orgogliosi del miglioramento dei risultati di soddisfazione dei nostri clienti, che confermano l’impegno svolto dalla nostra rete di concessionari, nel garantire elevati standard qualitativi. manterrà questo trend positivo nella seconda metà dell’anno”.