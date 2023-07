Stellantis: Tavares conferma Euro 7 per Pratola Serra

Pratola Serra sarà l’unico stabilimento a fornire il motore B2.2 per l’intera gamma di veicoli commerciali di Stellantis. La notizia è stata rivelata dallo stesso amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, dopo l’incontro con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Il nuovo motore Euro 7 sarà un quattro cilindri turbo a iniezione diretta con una cilindrata di 2.2 litri, leggermente superiore a quella dell’attuale 2.2 utilizzato su alcuni modelli del gruppo. Il propulsore sarà dotato di tecnologie avanzate per ridurre al minimo le emissioni nocive e rispettare i severi limiti imposti dalla normativa europea, che entrerà in vigore nel 2025.

Stellantis: Tavares conferma che il nuovo motore Euro 7 sarà prodotto a Pratola Serra

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo motore Euro 7 potrebbe avere una potenza di circa 200 CV e una coppia di oltre 400 Nm, garantendo prestazioni brillanti e consumi contenuti. Il propulsore sarà abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti e potrà essere equipaggiato sia con la trazione anteriore che con quella integrale.

Il nuovo motore Euro 7 sarà impiegato nella maggior parte dei veicoli commerciali dei brand di Stellantis. Il nuovo motore Euro 7 rappresenta una scommessa per Stellantis, che vuole dimostrare che il termico può ancora avere un ruolo nel mercato automobilistico, anche in un’epoca dominata dall’elettrificazione. Il gruppo franco-italiano non intende abbandonare le motorizzazioni termiche tradizionali, ma anzi le vuole rendere più efficienti e pulite, per offrire ai clienti una scelta ampia e diversificata.

Pratola Serra

Il nuovo motore Euro 7 sarà prodotto nello stabilimento di Pratola Serra, che ha una lunga tradizione nella produzione di motori a gasolio di alta qualità. Lo stabilimento campano ha una capacità produttiva di circa 1.000 unità al giorno e impiega oltre 1.500 dipendenti. Con il lancio del nuovo motore Euro 7, Stellantis conferma il suo impegno per lo sviluppo industriale e occupazionale del territorio italiano. Ricordiamo infatti che Carlos Tavares sempre ieri ha promesso che vuole portare la produzione di auto in Italia per il suo gruppo ad oltre 1 milione all’anno.