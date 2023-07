Fiat Titano 2024: in un video le differenze rispetto a Peugeot Landtrek

I teaser ufficiali di Fiat Titano 2024 indicavano già che le modifiche rispetto alla Peugeot Landtrek sarebbero state molto contenute. Alcune immagini pubblicate da Autos Segredos confermano che nella parte anteriore il pick-up avrà solo una nuova calandra, ma mantenendo lo stesso formato della sorella francese. La prima avrà luogo nei prossimi mesi, il marchio ha già anche un hotsite dedicato al pick-up. La nuova griglia ha un’ampia cornice sulla parte superiore e sui lati. È suddivisa in quattro sezioni orizzontali con elementi 3D, le prime tre delle quali presentano sei prese d’aria per lato, separate dal nome Fiat, che spicca nella parte centrale. L’ultimo tratto è più aperto con piccoli filetti distribuiti orizzontalmente e verticalmente. La parte del prototipo è ancora incompiuta, ma nelle versioni più costose la calandra sarà in Piano Black.

Un video mostra le differenze tra Fiat Titano 2024 e Peugeot Landtrek

I fari sono Full Led almeno nelle versioni più costose, hanno luci DRL integrate che ricevono un prolungamento vicino alla calandra, in pratica è il dente a sciabola presente nel Landtrek. L’unità avvistata aveva il sensore di parcheggio anteriore e, appena sopra il logo Fiat, la telecamera frontale per l’assistenza in fuoristrada. Sul parabrezza è presente la telecamera con tecnologia ADAS. Il prototipo di Fiat Titano aveva anche una telecamera negli specchietti retrovisori per offrire una visuale a 360° e anche una staffa sporgente sulle fiancate.

Le ruote sono diamantate e calzate con pneumatici Goodyear Wrangler Territory nella misura 265/60 R18. Nella parte posteriore, il prototipo mostrava un cofano ben mimetizzato, ma le immagini ufficiali del pick-up rivelano che saranno in evidenza il logo Fiat e il nome Titano. All’interno, le immagini promozionali rivelano anche che il Titano è una fotocopia di Landtrek. Il volante ha ricevuto una nuova copertura dell’airbag con il nome Fiat evidenziato. Il sistema multimediale ha uno schermo da 10,1”. Il quadro strumenti è digitale al 100%. I comandi in stile aereo sono presenti anche nella versione italiana. Sono presenti prese d’aria laterali e centrali.

Fiat Titano avrà sedili posteriori modulari che possono essere ripiegati al 60/40 o al 100% e possono supportare un carico utile fino a 100 kg. Tra le dotazioni di serie sulla versione più costosa del pick-up dovrebbero esserci il sistema Keyless, cerchi da 18 pollici, finiture cromate, barre sul tetto, pedane laterali, fari a LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori, avviso di deviazione dalla corsia, controllo di stabilità, trazione, assistente alla partenza in rampa e controllo della stabilità del rimorchio.

Il motore sarà un 2.2 BlueHDI Turbo Diesel da 200 CV e coppia di 45,9 kgfm. Il Fiat Titano avrà versioni con cambio manuale a sei marce o automatico a sei marce. La trazione sarà 4×4. Il Fiat Titano è lungo 5,33 metri, largo 1,93 metri, alto 1,87 metri e ha un passo di 3,18 metri. Il pick-up sarà in grado di trasportare una tonnellata e una capacità di traino del rimorchio di 3,5 tonnellate. Il pickup ha un angolo di entrata di 29° e un angolo di uscita di 27°, mentre l’inclinazione laterale massima è di 42°. La capacità di guadare è di 60 centimetri. Una delle differenze tra i due pickup riguarda la benna di Fiat Titano 2024. Tra le casse delle ruote, la benna è larga 1,22 metri e nella zona vicina il coperchio della benna misurerà 1,60 m. La lunghezza della stiva è di 1,63 m.