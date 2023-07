Stellantis torna ad assumere 150 lavoratori: ecco dove

Stellantis sta assumendo 150 lavoratori temporanei nello stabilimento di Rüsselsheim, 50 dei quali a tempo indeterminato. L’elevata capacità di utilizzo costante presso la tradizionale sede centrale di Opel rende possibili questi adeguamenti. Anche le aziende e le parti sociali hanno concordato di estendere il periodo di noleggio. I restanti lavoratori temporanei possono ora essere assunti per 36 mesi invece dei precedenti 18 mesi.

Buone notizie dalla Germania per il gruppo Stellantis

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con le parti sociali. In discussioni costruttive, siamo riusciti a trovare una buona soluzione per i lavoratori temporanei e migliorare ulteriormente la produttività dello stabilimento di Rüsselsheim. Con i turni aggiuntivi del sabato, ora saremo in grado di elaborare rapidamente il gran numero di ordini in arrivo per la nuova Astra“, spiega l’amministratore delegato delle risorse umane e direttore del lavoro Ralph Wangemann.

“Siamo lieti che Opel stia finalmente compiendo questo primo passo verso l’acquisizione concordata dei lavoratori temporanei. Nel complesso, questo offre ai nostri colleghi una prospettiva”, afferma il presidente del consiglio di fabbrica Wolfgang Schäfer-Klug.

Finora, nello stabilimento di Rüsselheim sono stati impiegati 1.600 dipendenti a tempo indeterminato (a dicembre 2022). Il team sta attualmente lavorando su due turni per produrre tutte le varianti di guida di Opel Astra , Opel Astra Sports Tourer e DS 4 del marchio premium DS Automobiles. Un altro modello è stato appena aggiunto con la Opel Astra Electric . L’auto compatta elettrica a batteria di Rüsselsheim è disponibile su ordinazione da giugno.

Ricordiamo che lo stabilimento di Rüsselsheim è situato nella città omonima, nel land dell’Assia, ed è la sede storica del marchio Opel. Qui sono stati prodotti modelli iconici come la Opel Kapitän, la Opel Rekord e la Opel Insignia. Attualmente, lo stabilimento produce la Opel Zafira Life e la Opel Astra.

Lo stabilimento di Stellantis ha una superficie di circa 2,6 milioni di metri quadrati e impiega circa 15.000 persone tra produzione, ricerca e sviluppo e uffici. Lo stabilimento è dotato di tecnologie avanzate e di un sistema di produzione flessibile e standardizzato, che gli permette di produrre veicoli con diverse motorizzazioni e piattaforme. Tra queste, c’è la piattaforma EMP2 (Efficient Modular Platform 2), che consente di produrre veicoli a combustione e veicoli elettrificati sulla stessa linea.

Lo stabilimento di Rüsselsheim è anche impegnato nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo, Stellantis ha avviato una collaborazione con Vulcan Energy Resources Limited, una società australiana specializzata nello sviluppo di progetti geotermici. L’obiettivo è di sfruttare l’energia geotermica per alimentare lo stabilimento con energia rinnovabile e a zero emissioni. Il sito produttivo è quindi uno dei siti più importanti e innovativi del gruppo Stellantis in Europa, che contribuisce alla competitività e alla sostenibilità del marchio Opel e degli altri marchi del gruppo.