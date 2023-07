Stellantis comunicherà il 26 luglio i risultati del primo semestre 2023

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato che il 26 luglio 2023 presenterà i suoi risultati finanziari relativi al primo semestre dell’anno. La presentazione sarà trasmessa in diretta webcast sul sito ufficiale di Stellantis alle ore 14:00 (ora italiana) e sarà seguita da una sessione di domande e risposte con gli analisti e gli investitori.

I risultati del primo semestre 2023 saranno i primi a riflettere l’andamento del gruppo dopo la sua nascita ufficiale avvenuta il 16 gennaio 2023. Stellantis, che conta 14 marchi tra cui Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo e Opel, si propone di essere un leader globale nel settore dell’automotive e della mobilità sostenibile, con una presenza in oltre 130 Paesi e una capacità produttiva di circa 8 milioni di veicoli all’anno.

Stellantis ha già presentato il suo piano strategico per il prossimo decennio, denominato “Dare Forward”, che prevede di investire oltre 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nel software entro il 2025, di offrire più di 75 modelli elettrici entro il 2030, di raggiungere una quota di mercato del 38% nei veicoli commerciali leggeri in Europa entro il 2030 e di aumentare la redditività operativa al 10% entro il 2026.

Il gruppo ha anche annunciato la sua strategia di decarbonizzazione, che mira a raggiungere la neutralità carbonica nelle proprie attività entro il 2038 e nei propri prodotti entro il 2040. Per raggiungere questo obiettivo, Stellantis si impegna a ridurre le emissioni dei propri veicoli del 40 per cento entro il 2030 e del 70 per cento entro il 2040, rispetto ai livelli del 2019. Inoltre, Stellantis si impegna a ridurre le emissioni delle proprie fabbriche del 35 per cento entro il 2030 e del 100 per cento entro il 2038, rispetto ai livelli del 2019.

Stellantis ha anche lanciato la sua nuova identità visiva, che esprime i valori e le ambizioni del gruppo. Il logo è composto da due elementi: le due stelle che rappresentano la fusione tra FCA e PSA e la parola Stellantis scritta con un carattere moderno e dinamico. Il colore blu scuro evoca l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Il logo sarà utilizzato solo per le comunicazioni istituzionali del gruppo, mentre i marchi dei veicoli manterranno la loro identità distintiva. Vedremo dunque che novità arriveranno il 26 luglio e soprattutto come sono andate le cose per il gruppo automobilistico nel primo semestre del 2023.