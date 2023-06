Lancia Ypsilon 2024: come potrebbe essere la nuova generazione?

Lancia Ypsilon è una delle city car più longeve e amate del mercato italiano. Lanciata nel 1996, la vettura ha avuto tre generazioni, l’ultima delle quali risale al 2011. Nonostante l’età avanzata e l’assenza sul mercato internazionale ormai da diversi anni, la Ypsilon ha saputo mantenere un buon livello di vendite, grazie al suo stile elegante e alla sua personalità distintiva.

Lancia Ypsilon: ecco come cambierà con l’arrivo della nuova generazione il cui debutto è previsto nel primo trimestre del 2024

Tuttavia, Lancia Ypsilon non potrà resistere ancora a lungo, soprattutto alla luce della transizione verso la mobilità elettrica e delle nuove normative sulle emissioni. Per questo motivo, Lancia sta lavorando alla nuova generazione della sua city car, che arriverà nel 2024. Si tratta di un progetto molto importante per il rilancio del marchio italiano, che fa parte del gruppo Stellantis e che ha ambizioni di espansione in Europa.

La nuova Lancia Ypsilon sarà basata sulla piattaforma modulare CMP di Stellantis, la stessa che equipaggia le Peugeot 208 e le Opel Corsa. Questa piattaforma permetterà alla Ypsilon di offrire diverse motorizzazioni, tra cui una versione totalmente elettrica, una ibrida plug-in e una ibrida a 48 volt. La potenza dovrebbe variare tra i 100 e i 150 CV, mentre l’autonomia della versione elettrica dovrebbe essere di circa 400 km.

La nuova Lancia Ypsilon avrà anche un design completamente rinnovato, che si ispirerà alla concept car Lancia Pu+Ra HPE presentata ad aprile alla Milano Design Week. La vettura avrà una linea più dinamica e sportiva, con una calandra esagonale, dei fari a LED affilati, un tetto spiovente e dei cerchi in lega di grandi dimensioni. L’abitacolo sarà più spazioso e confortevole, con una plancia digitale, un sistema di infotainment connesso e vari sistemi di assistenza alla guida. La vettura sarà fatta per piacere ad un pubblico più ampio e soprattutto agli uomini e ai giovani.

La nuova Lancia Ypsilon sarà una berlina compatta di fascia premium, che si posizionerà al di sopra delle sue cugine Peugeot 208 e Opel Corsa. Il prezzo dovrebbe partire da circa 18.000 euro per la versione base e arrivare a circa 30.000 euro per la versione elettrica. La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Figueruelas in Spagna dove vengono prodotte anche la Opel Corsa e Peugeot e-208. Questa auto segnerà il ritorno in Europa del brand piemontese di Stellantis che poi nei prossimi anni lancerà altre due auto. Nel 2026 assisteremo al debutto della nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio con una lunghezza di quasi 4,7 m mentre nel 2028 tornerà la nuova Lancia Delta che rimarrà fedele a se stessa nello stile come anticipato dal numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Con le nuove Lancia Ypsilon, Gamma e Delta, che riceveranno anche una versione HF, la casa automobilistica italiana spera di tornare protagonista nel segmento premium del mercato auto nel corso del prossimo decennio come auspicato dagli alti dirigenti del gruppo Stellantis ed in primis dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares che ha dato 10 anni di tempo a Lancia per dimostrare tutto il suo valore. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web negli ultimi tempi ad ipotizzare l’aspetto di questo modello. Si tratta di una creazione del designer e archiretto Tommaso D’Amico.