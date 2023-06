Fiat Tipo: farà una brutta fine la berlina della casa italiana?

La Fiat Tipo è una delle berline più apprezzate e vendute in Italia, grazie al suo design elegante, alla sua spaziosità e alla sua dotazione tecnologica. Tuttavia, il suo futuro è incerto, visto che la casa automobilistica torinese ha annunciato di voler puntare su modelli elettrificati e su segmenti più redditizi. Secondo alcune indiscrezioni del sito Passione Auto Italiane, la Fiat Tipo potrebbe uscire di produzione nel 2025, quando scadrà il suo ciclo vitale. Al suo posto, potrebbe arrivare una nuova vettura basata sulla piattaforma STLA Medum del gruppo Stellantis, che consentirebbe di offrire versioni ibride ed elettriche.

Che fine farà Fiat Tipo? Ecco cosa sappiamo fino ad ora

La nuova auto potrebbe essere un crossover compatto, in grado di competere con modelli come la Renault Captur, la Peugeot 2008 e la Ford Puma. Si tratterebbe di un segmento in forte crescita, che potrebbe garantire maggiori profitti alla Fiat. Tuttavia, non è escluso che la principale casa automobilistica italiana possa mantenere il nome di Fiat Tipo per la sua nuova proposta, sfruttando la notorietà e il successo del marchio. In questo caso, si tratterebbe di una Tipo completamente rinnovata, sia nello stile che nella meccanica.

Per ora, non ci sono conferme ufficiali da parte della Fiat sul destino della Tipo. Quel che è certo è che la berlina italiana continuerà ad essere commercializzata fino al 2025, con le sue versioni a benzina, diesel, GPL e metano. Chi è interessato a questo modello, quindi, ha ancora tempo per acquistarlo.

Ricordiamo che Fiat Tipo è stata una delle auto più rappresentative del segmento C in Italia, prodotta in due generazioni distinte e separate da un intervallo di vent’anni. La prima generazione della Tipo fu lanciata nel 1988, come erede della Fiat Ritmo. Si trattava di una berlina a due volumi e cinque porte, dal design moderno e funzionale, firmato da Ercole Spada per lo studio I.De.A Institute. La Tipo si distingueva per la sua carrozzeria interamente zincata, per prevenire la corrosione, e per la sua piattaforma modulare, che sarebbe stata usata anche da altri modelli del gruppo Fiat, come la Tempra, la Coupé, la Delta II e l’Alfa Romeo 155.

La Tipo fu eletta Auto dell’anno nel 1989, grazie alle sue innovazioni tecnologiche, come il cruscotto digitale, il sistema di controllo della trazione ASR e il motore diesel a iniezione diretta. La gamma motori comprendeva unità a benzina da 1.1 a 2.0 litri, con potenze da 58 a 148 CV, e unità diesel da 1.7 a 1.9 litri, con potenze da 57 a 92 CV. Alcune versioni erano disponibili anche con alimentazione a GPL o a metano. Nel 1993, la Tipo subì un restyling che ne modificò il frontale, gli interni e alcuni dettagli estetici. Furono introdotte anche nuove motorizzazioni, tra cui il 1.6 i.e. da 90 CV e il 2.0 i.e. 16V da 137 CV. La sicurezza fu migliorata con l’adozione di airbag, ABS e barre anti-intrusione nelle portiere.

La produzione della prima generazione della Tipo terminò nel 1995 in Europa, sostituita dalla Fiat Bravo/Brava, e nel 1997 in Brasile, dove era stata assemblata nello stabilimento di Betim.La seconda generazione della Tipo fu presentata nel 2015, come parte di un progetto globale che prevedeva la commercializzazione dell’auto in diversi mercati con diversi marchi. Infatti, la nuova Tipo era basata sulla piattaforma Small Wide del gruppo FCA, già usata dalla Jeep Renegade e dalla Fiat 500X. Inoltre, la Tipo era venduta anche come Dodge Neon in Messico e Medio Oriente, come Ram R2 in Brasile e come Fiat Egea in Turchia.

A differenza della precedente generazione, la nuova Fiat Tipo era disponibile in tre varianti di carrozzeria: berlina a tre volumi e quattro porte, hatchback a due volumi e cinque porte e station wagon a cinque porte. Il design era sobrio ed elegante, curato dal Centro Stile Fiat di Torino. La gamma motori comprendeva unità a benzina da 1.4 a 1.6 litri, con potenze da 95 a 120 CV, e unità diesel da 1.3 a 2.0 litri, con potenze da 95 a 120 CV. Alcune versioni erano disponibili anche con cambio automatico o doppia frizione. Nel 2020, la Fiat Tipo ha ricevuto un aggiornamento che ne ha rinnovato il frontale, gli interni e la dotazione tecnologica. Sono stati introdotti anche nuovi motori a benzina con tecnologia mild hybrid da 1.0 litri e 100 CV e da 1.3 litri e 130 CV.