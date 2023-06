Dodge, Ram e Alfa Romeo ai primi tre posti dellell’Initial Quality Study di JD Power

Stellantis ha ottenuto un grande risultato nella classifica di qualità iniziale 2023 di J.D. Power, che misura i problemi riscontrati dai proprietari di auto nuove nei primi 90 giorni di possesso. Tre dei suoi marchi, Dodge, Ram e Alfa Romeo, si sono piazzati ai primi tre posti tra le 32 marche esaminate. Dodge ha conquistato il primo posto per il secondo anno consecutivo, con 86 problemi ogni 100 veicoli. Ram si è classificata seconda con 88 problemi ogni 100 veicoli, migliorando di 13 posizioni rispetto allo scorso anno. Alfa Romeo ha ottenuto il terzo posto con 89 problemi ogni 100 veicoli, salendo di 12 posizioni rispetto al 2022.

Il miglioramento dell’Alfa Romeo di 68 problemi per 100 veicoli a 143 è stato il secondo migliore, solo dietro la diminuzione di 73 problemi della Maserati di Stellantis. Il marchio di lusso ha chiuso al 14° posto, con un miglioramento di 17 posizioni.

Il responsabile della qualità di Stellantis per il Nord America, David McDonald, ha dichiarato di essere orgoglioso dei risultati ottenuti dai suoi marchi e ha attribuito il merito ai dipendenti e ai fornitori che si sono impegnati a migliorare la qualità dei prodotti. Ha aggiunto che Stellantis continuerà a lavorare per soddisfare le aspettative dei clienti e per affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalla carenza di chip. La classifica di J.D. Power si basa sulle risposte di oltre 110.000 proprietari di auto nuove del model year 2023, che hanno valutato i problemi relativi a nove categorie: infotainment, funzionalità e controlli, alimentazione e propulsione, esperienza di guida, comfort interno, esterno, climatizzazione, sedili e visibilità e sicurezza.

Stellantis ha affermato di voler essere la migliore casa automobilistica del settore in termini di qualità per soddisfare i clienti e ridurre i costi di garanzia e riparazione. La sua strategia per il 2030 prevede il raddoppio delle sue entrate annuali e la registrazione di un reddito operativo rettificato di oltre il 15%, anche se i veicoli elettrici rappresentano un aumento dei costi di circa il 40% rispetto alle loro controparti con motore a combustione interna.