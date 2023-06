1000 Miglia 2023: Alfa Romeo rivive i momenti più belli

1000 Miglia 2023 La storia ha preso vita durante la rievocazione della Freccia Rossa, tenutasi dal 13 al 17 giugno, in un evento che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di automobilismo di tutto il mondo.

In questo celebre tour de force, 420 auto d’epoca hanno preso parte all’avvincente gara, con ben 47 Alfa Romeo che si sono cimentate nel tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. L’edizione di quest’anno della 1000 Miglia ha esteso il format a cinque giorni, con un percorso da 1600 km ampliato a oltre 2000 km, rendendo questa edizione la più lunga nella storia della “corsa più bella del mondo”, come la chiamava Enzo Ferrari.

Alfa Romeo 2000 Sportiva del 1954

Alfa Romeo: il Biscione è stato grande protagonista della 1000 Miglia 2023

Tramonti indimenticabili, scorci di inestimabile bellezza architettonica, giornate di pioggia battente e sole cocente hanno fatto da sfondo a questa emozionante avventura. Ricordiamo che quest’anno la vittoria è andata alla scuderia Villa Trasqua, con la storica Alfa Romeo 6C 1750 SS condotta da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli.

Al traguardo, ci sono stati anche tre splendidi esemplari provenienti dalla collezione di Stellantis Heritage, normalmente esposti al Museo Alfa Romeo di Arese: la 1900 Sport Spider e la 2000 Sportiva del 1954 e la 1900 Super Sprint del 1956.

Poi c’era il team a bordo delle nuovissime Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario che, non solo ha fornito l’assistenza tecnica necessaria, ma ha creato un suggestivo ponte tra il passato e il futuro del Biscione.

I tre equipaggi in gara

Le emozioni degli equipaggi coinvolti in questo evento sono state tante e soprattutto forti. Marius Pop, fondatore di Alfattitude, che era al volante della 1900 Sport Spider con Virgiliu Andone come navigatore, ha dichiarato che questa gara è stata una sfida che ha messo alla prova non solo le capacità mentali e fisiche dei piloti, ma anche la loro sintonia con le auto. I paesaggi mozzafiato dell’Italia rendono l’intera esperienza ancora più surreale.

Questo entusiasmo è stato condiviso dall’equipaggio della 1900 Super Sprint, costituito da Lorenzo Quaglia e Giovanni Giuseppe Savini. Quest’ultimo ha dichiarato che, grazie ad Alfa Romeo, ha potuto vivere cinque giorni in un’altra epoca, in un tempo in cui le prestazioni sportive di un motore si allineavano all’eleganza di design destinati a sopravvivere al futuro.

Infine, sull’Alfa Romeo 2000 Sportiva c’erano Tom Wlaschiha – attore protagonista di “Il Trono di Spade” e “Stranger Things” – e Nina Maria Weizenecker – l’automotive influencer famosissima sul web come NinaCarMaria. Entrambi hanno espresso il loro entusiasmo per l’esperienza unica vissuta durante la 1000 Miglia 2023.

Sono stati celebrati anche i 10 anni della 4C

Ogni tappa del percorso ha visto le tre vetture dello storico brand di Stellantis accolte dal calore del pubblico, sottolineando la forte connessione tra gli appassionati di motorismo storico e il Biscione. È stata anche un’occasione unica per celebrare insieme alla Tribe Alfa Romeo i 10 anni dell’Alfa Romeo 4C, i 60 anni di Autodelta e i 100 anni del Quadrifoglio.

In conclusione, l’edizione 2023 della 1000 Miglia è stata un evento pieno di emozioni, una gara in cui l’uomo e l’auto si sono uniti per rivivere un passato glorioso e per proiettarsi verso un futuro promettente.