Fiat Rampage: colpo del KO per i rivali di Fiat in Sud America?

Fiat ha bisogno di rinnovare la sua gamma di prodotti per rimanere competitiva nel mercato globale, soprattutto in Sud America nel segmento dei pick-up, dove la domanda è in crescita. Per questo motivo, qualcuno sul web ipotizza che il marchio italiano potrebbe lanciare una versione speciale del suo pick-up Toro, chiamata Fiat Rampage, che si ispirerebbe al modello omonimo di Ram, il brand americano del gruppo Stellantis, che è stato svelato nei giorni scorsi. Il veicolo, che qui vi mostriamo in un render realizzato dal designer e creatore digitale Kleber Silva, sarebbe un pick-up di medie dimensioni, basato sulla piattaforma Small Wide 4×4, la stessa che viene utilizzata da Jeep Renegade e Compass. Il design sarebbe aggressivo e muscoloso, con una griglia esagonale, fari a LED e paraurti rinforzati. Il cassone posteriore avrebbe una capacità di carico di circa 1.000 kg e sarebbe dotato di un portellone multifunzione.

Un render immagina così Fiat Rampage, clone del nuovo pickup di Ram

L’abitacolo del Fiat Rampage sarebbe spazioso e confortevole, con cinque posti a sedere e un bagagliaio da 820 litri. La plancia sarebbe moderna e tecnologica, con uno schermo da 10 pollici per il sistema multimediale Uconnect 5, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Non mancherebbero i sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, come il cruise control adattivo, il freno automatico d’emergenza e il monitoraggio degli angoli ciechi.

Fiat Rampage sarebbe disponibile con diverse motorizzazioni, sia a benzina che diesel. Tra queste, spiccherebbe il 2.0 turbodiesel Multijet da 170 CV e 350 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale. Questo motore garantirebbe prestazioni brillanti e consumi contenuti, oltre a una buona capacità fuoristradistica.

Fiat Rampage potrebbe essere la carta vincente per fare crescere ancora il marchio Fiat nel mondo dei pick-up, dove già gode di ottimi risultati con Fiat Strada e Fiat Toro. Il modello si ispirerebbe al Ram Rampage, un pick-up di segmento C che sarà lanciato a breve e che sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Goiana in Brasile. Il Fiat Rampage potrebbe essere l’ennesimo modello a beneficiare della sinergia tra i brand del gruppo Stellantis e offrire ai clienti una soluzione pratica, robusta ed emozionante. Vedremo se questa ipotesi che arriva dal web ispirerà la casa italiana.