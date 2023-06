Ferrari: un fine settimana di trionfi e sfide tra Europa e America

Il fine settimana appena concluso è stato pieno di successi per Ferrari in vari eventi di gara in tutto il mondo, con podi conquistati sia in Europa che in America.

Negli Stati Uniti, la Ferrari 296 GT3 di Triarsi Competizione ha conquistato un posto sul podio nella categoria Pro-Am del GT World Challenge America. La gara, tenutasi sul tracciato del Virginia International Raceway, ha visto Justin Wetherill e Ryan Dalziel, piloti della Ferrari 296 GT3 n°33, guadagnare sei posti nella classe Pro-Am dopo essere partiti noni. Il loro compagno di squadra, Manny Franco, insieme ad Alessandro Balzan, ha migliorato la propria posizione fino al quarto posto nella categoria Pro.

Ferrari 296 GT3

Ferrari: le 296 GT3 e 488 GT3 Evo 2020 hanno affrontato diversi circuiti lo scorso weekend

Nel secondo round della gara, Alessandro Balzan e Manny Franco hanno eguagliato il risultato della prima prova mentre il team Triarsi Competizione si è piazzato 11° nella classifica generale e sesto nella categoria Pro-Am. La prossima tappa del campionato si svolgerà a Road America, nel Wisconsin, il 19 e 20 agosto.

In Europa, l’azione si è svolta sul tracciato dell’Hungaroring, dove si è disputato il terzo appuntamento stagionale dell’International GT Open. Marco Pulcini e Eddie Cheever hanno ottenuto un’importante vittoria in classe Pro-Am con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°27 di AF Corse. Tra i Pro, Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini hanno conquistato un rispettabile sesto posto assoluto. La prossima tappa del campionato si terrà al Paul Ricard il 23 luglio.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020

Nel quarto appuntamento della Nürburgring Endurance Series, la 296 GT3 n°26 del team Octane 126 ha ottenuto un brillante secondo posto. Il team, composto da Björn Grossmann, Jonathan Hirschi e Luca Ludwig, ha terminato con un risultato eccezionale, nonostante fosse partito dalla settima posizione. Il prossimo appuntamento della NLS è previsto per l’8 luglio con la 6 Ore ADAC Ruhr-Pokal-Rennen.

Nel frattempo, in Asia, il Fuji International Speedway ha ospitato il terzo e il quarto atto stagionale del GT World Challenge Asia. Il team Maezawa Racing ha ottenuto il miglior piazzamento per la Ferrari, conquistando il 10° posto con la 488 GT3 Evo 2020. Il prossimo appuntamento del GT World Challenge Asia si terrà il 14 luglio sul circuito di Suzuka.

Questi eventi evidenziano le prestazioni competitive delle Ferrari 296 GT3 e 488 GT3 Evo 2020 su vari circuiti di gara in tutto il mondo. Con il pieno di entusiasmo e determinazione, lo storico brand di Maranello continua a sfidare i limiti del possibile in ogni gara, facendo onore alla sua lunga e illustre storia nel motorsport.