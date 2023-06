Stellantis: importante cambiamento in Nord America

Stellantis ha annunciato una novità importante per il Nord America. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha nominato un nuovo responsabile dell’esperienza del cliente in Nord America per sostituire un veterano di 30 anni che va in pensione. William Kendell, che detiene la responsabilità globale della qualità dei fornitori di propulsione presso Stellantis, succederà a David McDonald a partire dal 1 luglio. Kendell dirigerà il personale intorno ai ruoli dell’azienda rivolti al consumatore verso l’obiettivo del gruppo di essere il leader del settore nell’esperienza del cliente.

Kendell ha iniziato alla Stellantis nel 1994 come ingegnere nell’originale Trenton Engine Plant e ha ricoperto varie posizioni incentrate sulla qualità della produzione, in particolare per i propulsori. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica e un master in ingegneria meccanica presso l’Università di Detroit-Mercy, nonché un master in amministrazione aziendale presso la Michigan State University.

Stellantis in Nord America è all’ultimo posto nell’indice annuale delle relazioni con i fornitori della società di contabilità Plante Moran , ma ha apportato importanti miglioramenti negli ultimi risultati. Durante i suoi 30 anni presso la casa automobilistica, McDonald ha ricoperto numerosi ruoli nell’ingegneria e posizioni nella qualità del prodotto. Si unisce a una serie di altre partenze annunciate di recente da Stellantis da dirigenti a designer correlate a una serie di cambi di ruolo. Stellantis ad aprile ha anche annunciato acquisizioni volontarie per 2.500 dipendenti statunitensi e 31.000 lavoratori orari negli Stati Uniti e in Canada.

“Offriamo i nostri più sinceri ringraziamenti a David”, ha detto Stewart. “Il suo servizio esemplare, contrassegnato da una profonda comprensione del potere di un processo coerente e, cosa importante, dei benefici per il cliente, ha contribuito a un cambiamento significativo. Gli auguriamo ogni bene per un lungo e felice pensionamento”.