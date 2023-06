Stellantis: aumento significativo delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Germania a maggio

La divisione veicoli commerciali leggeri Stellantis ha registrato una crescita delle vendite a due cifre in Germania da gennaio a maggio, conquistando così il secondo posto nelle statistiche delle immatricolazioni. Secondo i dati attuali della Federal Motor Transport Authority, i marchi del gruppo hanno raggiunto una quota di mercato totale del 19,1%.

“Siamo molto contenti di questo successo, che siamo riusciti a ottenere nonostante la situazione di produzione e consegna ancora tesa”, commenta Pascal Martens, Direttore LCV di Stellantis in Germania, sul piacevole risultato. “Vogliamo e continueremo a migliorare questa posizione nei prossimi mesi. Il trend positivo degli ordini in entrata, l’aumento delle capacità negli stabilimenti e i numerosi aggiornamenti di prodotto ci consentono di guardare con fiducia al prossimo futuro”.

Complessivamente, i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e RAM hanno registrato tra il 1° gennaio e il 31 maggio circa 20.000 immatricolazioni, con un incremento di oltre 2.000 veicoli rispetto all’anno precedente. Stellantis era anche al secondo posto per i veicoli commerciali elettrici a batteria durante questo periodo. Con 2.061 veicoli immatricolati, i marchi del Gruppo Stellantis rappresentano quasi un terzo dei veicoli commerciali leggeri elettrici venduti in Germania.

Il business dei veicoli commerciali è una delle aree di business individuate nel piano strategico Dare Forward 2030 che sarà particolarmente valorizzata nei prossimi anni con maggiore autonomia. Secondo questo, Stellantis raggiungerà una quota del 40% di veicoli a emissioni zero entro la fine del decennio attraverso gli sviluppi tecnologici. Stellantis raggiungerà questo obiettivo sfruttando l’intera gamma di opzioni elettrificate, inclusi sia i veicoli elettrici a batteria che i veicoli a celle a combustibile a idrogeno.

A Rüsselsheim, la tecnologia delle celle a combustibile per i vari marchi del gruppo Stellantis è in testa, compresa la produzione dei veicoli della prima serie. La normale produzione in serie sarà integrata nello stabilimento di veicoli Hordain in Francia come previsto dal 2024.

Dare Forward 2030 fissa una serie di obiettivi importanti, tra cui riduzioni globali delle emissioni: le emissioni di CO 2 devono essere dimezzate entro il 2030 rispetto al 2021. Entro il 2038, Stellantis mira a raggiungere zero emissioni nette di carbonio . Le restanti emissioni sono compensate nell’intervallo percentuale a una cifra. Un altro obiettivo chiave di Dare Forward 2030 è che entro la fine del decennio, il 100% delle autovetture vendute in Europa e il 50% delle autovetture e degli autocarri leggeri venduti negli Stati Uniti dovrebbero essere puramente elettrici a batteria (BEV).