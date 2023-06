Citroën C3 Pluriel: la piccola berlina festeggia il suo 20° anniversario

Citroën ha deciso di festeggiare il 20° anniversario dell’esclusiva Citroën C3 Pluriel. Lanciata nel maggio del 2003, appena un anno dopo la C3, la piccola berlina a tre porte è stata prodotta fino al 2010 in 115.097 unità nello stabilimento di Villaverde.

La C3 Pluriel è un’auto unica con un’ampia gamma di configurazioni e integra gli elementi meccanici della C3 senza scendere a compromessi in termini di comfort o di sicurezza. Questa particolare versione è stata rinforzata con parti specifiche per garantire agli occupanti la stessa sicurezza di una vettura chiusa.

Citroën C3 Pluriel: l’esclusiva vettura compie i suoi primi 20 anni

Dispone inoltre di una serie di aiuti alla guida, come l’ABS e la frenata di emergenza. All’interno, offre tutti i comfort di una berlina, con quattro posti a sedere e un sofisticato isolamento acustico e termico, in un veicolo molto originale.

Grazie all’ampio parabrezza e ai finestrini di dimensioni generose, la versione Pluriel offre una vista panoramica in tutte le sue configurazioni. I poggiatesta aperti garantiscono un’ottima visibilità e contribuiscono al design originale della vettura.

Con questo veicolo, la casa automobilistica francese ha dimostrato la sua propensione all’innovazione. In aggiunta, è stata eletta Cabriolet dell’Anno 2003, l’anno del suo lancio. La Citroën C3 Pluriel si ispira al veicolo dimostrativo Pluriel presentato al Salone di Francoforte nel 1999.

Con questa vettura, il brand di Stellantis è passato dalla concept car al veicolo di serie. L’obiettivo era non perdere il carattere iniziale del concept e con il minor numero possibile di concessioni alle esigenze della produzione di massa.

Per passare dal concept al prodotto, circa 150 persone hanno collaborato allo sviluppo di soluzioni tecniche che racchiudessero il maggior numero possibile di opzioni in un unico veicolo. Con questo prodotto, il costruttore francese ha compiuto un ulteriore passo avanti, superando i limiti della modularità automobilistica.

Proponeva cinque diverse configurazioni

Tale veicolo offre una gamma di configurazioni senza precedenti, con un totale di cinque possibilità. Nella sua configurazione originale, è una berlina dalle linee fluide e dai volumi generosi. Aprendo il tetto, si trasforma in una berlina panoramica che offre una sensazione di spazi aperti.

Grazie alla capote elettrica, può essere rapidamente trasformata in una cabriolet. Tale configurazione mette in risalto le arcate e mostra la vera personalità della Pluriel, creando una sensazione di libertà. Rimuovendo le arcate, l’auto può assumere la forma di una spider, una configurazione inaspettata che esalta le sue linee pure.

Infine, con le arcate rimosse e i sedili posteriori ripiegati, la Citroën C3 Pluriel diventa un pick-up spider con due soli sedili e un bagagliaio con portellone aperto. Quest’ampia gamma di possibilità conferisce alla vettura una personalità unica, che può essere adattata a ogni desiderio dell’automobilista. È l’auto ideale per una giornata all’insegna dell’avventura.

Questo versatile veicolo è stato al centro di diverse iniziative originali di Citroën. Fra tutte, spicca un evento organizzato nel giugno 2003 in cui la C3 Pluriel ha fatto parlare di sé. Il marchio di Stellantis ha organizzato un festival di cortometraggi di cinque giorni chiamato “Courts Singuliers, Courts Pluriels” sul piazzale della Défense.

L’evento ha assunto la forma di un cinema drive-in in cui 20 esemplari di questo modello, in diverse configurazioni, sono stati esposti sul piazzale, consentendo ai visitatori di entrare, sedersi e guardare un cortometraggio.

Un’altra idea sorprendente di Citroën è stata quella di sposarsi con una Citroën C3 Pluriel. Da marzo a ottobre 2004, la casa automobilistica francese ha offerto ai futuri sposi la possibilità di prendere in prestito gratuitamente la vettura durante il loro weekend di nozze. Quest’iniziativa è stata ripetuta per diversi anni e ha coinvolto nuovi modelli come la C4 e C5.

Infine, il modello ha reso omaggio alle sue antenate. Nel 2008, in occasione del 60° compleanno della 2CV, Citroën ha commercializzato un’edizione limitata chiamata Citroën C3 Pluriel Charleston.