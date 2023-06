Stellantis richiama 16.000 auto per rischio incendio in Spagna

Stellantis ha stimato 16.000 veicoli colpiti in Spagna da problemi alla batteria che potrebbero causare un incendio, e non 70.000 come sottolineato dall’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU), come confermato dai responsabili del gruppo automobilistico. In tal senso, hanno già comunicato ai possessori di tali vetture con lettera della DGT l’opportunità di effettuare un “intervento tecnico” del veicolo presso la rete delle officine ufficiali del marchio.

Così, la riparazione del veicolo sarà “veloce e gratuita”, con essa verrà migliorata la protezione delle batterie dalla corrosione dovuta al passare del tempo e all’uso dell’auto. Secondo la società, i marchi del gruppo interessati sono Citroën, DS, Peugeot e Opel. Per quanto riguarda i modelli, sono interessati da questo richiamo la Citroën C5 Aircross prodotta tra il 20 gennaio 2020 e il 10 gennaio 2023, la DS7 Crossback, prodotta tra il 19 febbraio 2019 e il 22 gennaio 2022, la Peugeot 3008 (12 marzo 2019 e 12 dicembre 2022) la 508 (tra il 10 luglio 2019 e il 25 gennaio 2023) e la Opel Grandland X PHEV, prodotta tra il 2 luglio 2019 e il 27 gennaio 2023.

L’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) aveva sottolineato che questo problema di sicurezza della batteria, causato dalla corrosione da una possibile infiltrazione e dal conseguente rischio di incendio, potrebbe interessare circa 70.000 veicoli. Come detto in precedenza però secondo Stellantis i veicoli interessati sono molto meno e la comunicazione ai proprietari è già stato effettuata tramite DGT, come si fa in questi casi. L’OCU inoltre, ha raccomandato agli utenti con questi modelli di chiedere al servizio clienti del marchio, soprattutto se il veicolo è stato acquistato di seconda mano, poiché il proprietario probabilmente non è presente nel database.