Jeep Avenger protagonista a Milano dei Power Full Days

Venerdì 16 e sabato 17 giugno, in Piazza Gae Aulenti a Milano, andranno in scena i Power Full Days, un evento a impatto zero che avrà come protagonista la nuova Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica americana che esprime in dimensioni compatte tutto il DNA del brand e rappresenta l’impegno verso la libertà a zero emissioni, il manifesto del costruttore americano.

Il programma prevede musica, divertimento e una missione speciale che coinvolgerà tutti i partecipanti, che genereranno insieme l’energia pulita per alimentare il DJ set finale firmato da Radio 105 e in programma sabato sera dalle 19:00. Un evento unico nel suo genere, dunque, prodotto al 100% senza emissioni.

Jeep Avenger: il nuovo SUV compatto sarà il protagonista di un evento a Milano

A partire dalle 12:00 di venerdì, Ylenia – DJ di Radio 105 – introdurrà numerosi ospiti, ognuno dei quali capace di rappresentare un nuovo modo di vivere la città, proprio come la nuova Avenger – il primo veicolo del brand di Stellantis che nasce fuori dai confini statunitensi proprio per rivolgersi al pubblico europeo.

Disegnato in Italia e prodotto in Europa, il nuovo SUV compatto offre un’esperienza autenticamente Jeep sia sul territorio urbano che per le avventure off-road grazie alla capability migliore del segmento che deriva da precise scelte progettuali, tecniche e tecnologiche, come il Select-Terrain e l’Hill Descent Control.

Sarà possibile conoscere Tiziano Ferrari – campione della nazionale italiana di Inline Downhill, le coreografie degli street dancer Double Struggle, il percussionista urban Damat Drummer, Denise Dalla Giacoma per una lezione esclusiva di yoga e mindfulness, l’ex pugile Clemente Russo, Cristina Turini di Run&the City e Jill Cooper con divertenti attività con le bike che saranno a disposizione di tutti per generare energia per l’evento serale delle 19:00 con la musica di Radio 105.

Sabato sono in programma le esibizioni dei Double Struggle e di Damat Drummer, gli sketch comici di Giulia e Diletta, l’intervista al volto green di Drive Up Alessia Ventura, Denise Della Giacoma con un’attività speciale di FitFullness, la giovane atleta Arianna Arienti e Silvia di Milanoskating per scoprire il mondo dell’urban skate, Cristina Turini e Jill Cooper per pedalare e ricaricare generando l’energia per il grande DJ set di Radio 105 (in programma sempre alle 19:00).

Sarà possibile guidare la nuova Avenger grazie a dei test drive

Ovviamente, durante i Power Full Days sarà possibile provare la Jeep Avenger, che rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione della casa americana, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Progettata e costruita come una vera Jeep fin dal primo giorno, l’Avenger offre una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Vanta eccellenti prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica (nel caso della versione full electric) fino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città. La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli 3 minuti di ricarica.

Il nuovo modello è disponibile da 249 euro al mese nella versione EV (con wallbox in omaggio) o da 199 euro nella variante benzina con motore da 1.2 litri. Le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. La manutenzione è parte dell’esclusivo programma Jeep Wave, un programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV che comprende anche un customer care dedicato.