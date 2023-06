Alfa Romeo: sarà così il prossimo SUV?

Il 2024 sarà un anno importante per Alfa Romeo che riempirà una casella importante della sua gamma con la nuova entry level. Si tratterà di un SUV dalle dimensioni compatte che si collocherà subito davanti a Tonale nella gamma del Biscione con una lunghezza tra i 4,2 e i 4,3 m. Questo modello che non ha ancora un nome è stato immaginato in un video render pubblicato nelle scorse ore dal canale Mahboub1. Il video mostra un veicolo dal design molto sportivo e ribassato, un SUV sui generis come del resto ha anticipato il CEO del Biscione Imparato che ha definito proprio così il futuro B-SUV che sarà anche la prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo.

Un video ci fornisce una nuova idea di come potrebbe essere la prossima novità di Alfa Romeo

Alfa Romeo B-SUV sarà costruito in Polonia su piattaforma CMP insieme alla nuova Fiat 600 e alla Jeep Avenger rispetto alle quali però sarà leggermente più grande. Avrà un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro grazie alla presenza in gamma anche di una versione Mild Hybrid. La variante full electric invece dovrebbe costare intorno ai 40 mila euro o poco meno. Entro fine anno di questo veicolo conosceremo finalmente il nome che potrebbe comunque derivare da qualche altro modello che ha fatto parte della storia del mitico marchio milanese.

Sempre entro fine anno non escludiamo di poter vedere le prime immagini di questa vettura che sicuramente quando arriverà attirerà le attenzioni di molti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Non resta che aspettare e vedere quali altre sorprese arriveranno e soprattutto se sarà davvero simile a questo SUV che vi mostriamo in questo video l’aspetto del modello definitivo destinato a diventare in breve tempo il veicolo più venduto in assoluto sul mercato tra quelli presenti nella gamma della casa milanese che punta a diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis.