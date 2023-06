Alfa Romeo invita i fan ad esprimersi sul nome da dare al futuro SUV

Alfa Romeo è un marchio che vanta una lunga e gloriosa storia, ma anche una comunità di fan molto affezionati e appassionati, gli alfisti. Proprio a loro, Alfa Romeo ha deciso di rivolgersi per chiedere un suggerimento sul nome da dare al suo futuro SUV compatto, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024.

Alfa Romeo invita i propri fan a pronunciarsi a proposito del nome da dare al futuro SUV compatto che debutterà nel 2024

Il modello in questione è stato definito come Sport Urban Vehicle, ovvero un veicolo sportivo e urbano, che si inserirà nel segmento B delle auto di lusso. Si tratterà della nuova entry level del Biscione, che andrà a sostituire le defunte MiTo e Giulietta. Il progetto è noto internamente con il nome in codice “Kid”, ma il nome definitivo è ancora un mistero.

Per questo motivo, Alfa Romeo ha lanciato una campagna sui suoi canali social ufficiali, invitando gli alfisti a esprimere la loro opinione su come si dovrebbe chiamare il nuovo SUV. Un modo per coinvolgere i fan del marchio e per valorizzare il loro legame emotivo con la casa milanese.

Il nuovo SUV di Alfa Romeo sarà basato sulla piattaforma CMP di Stellantis, la stessa che equipaggia modelli come la Peugeot 208 e la Opel Corsa. Sarà disponibile sia con motorizzazioni termiche che elettriche, e offrirà uno stile sportivo e dinamico, in linea con il DNA del Biscione.

Alfa Romeo non ha ancora svelato i dettagli tecnici e le prestazioni del nuovo SUV, ma si presume che possa offrire diverse varianti di potenza e autonomia. Il prezzo di partenza dovrebbe essere intorno ai 28.000 – 30.000 euro per il mercato italiano. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa attesa vettura futura entry level per la casa automobilistica del Biscione.