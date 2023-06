Alfa Romeo KID: sarà questo il suo design?

Alfa Romeo Kid è il nome provvisorio di un nuovo modello che il marchio italiano ha annunciato per il 2024. Si tratterà di una Sport Urban Vehicle che si posizionerà sotto la Tonale e che avrà una motorizzazione elettrica e una ibrida. Il nome definitivo sarà scelto dai fan di Alfa Romeo, che potranno inviare le loro proposte tramite i canali social o il sito web dedicato al progetto. Ma come sarà il design di Alfa Romeo Kid? Il marchio italiano non ha ancora mostrato nessuna immagine ufficiale, ma solo alcuni schizzi che lasciano intravedere le sue linee sportive e aerodinamiche. Per questo motivo, alcuni designer hanno provato a immaginare il suo aspetto, realizzando dei render.

Ancora una ipotesi di design per Alfa Romeo Kid

Uno di questi è stato pubblicato da Carbuzz e riprende alcuni elementi stilistici della Tonale, ma con una interpretazione più compatta e agile. L’auto ha dei fari a LED con una firma luminosa a forma di V, una calandra con il logo Alfa Romeo e una bandiera tricolore, e dei cerchi in lega dal design sportivo. Il profilo laterale mostra una linea di cintura alta e una carrozzeria rastremata verso la coda. Il posteriore ha dei fanali a LED con un motivo orizzontale, uno spoiler sul lunotto e un paraurti con un estrattore d’aria. L’auto ha anche dei passaruota pronunciati e delle protezioni in plastica nera lungo la carrozzeria.

L’interno non è stato rappresentato nel render, ma ci si aspetta che sia moderno e tecnologico, con un cruscotto digitale e un sistema di infotainment touchscreen. L’auto dovrebbe offrire anche una buona abitabilità e una capacità di carico adeguata alla sua vocazione urbana. Alfa Romeo Kid sarà basata sulla piattaforma CMP di Stellantis, che condivide con modelli come la Peugeot 208 e l’Opel Corsa. Il marchio italiano punta a rilanciare le sue vendite e a rafforzare la sua immagine grazie alla sua offerta di vetture elettrificate e dal carattere sportivo.