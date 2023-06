Stellantis: due suoi stabilimenti vincono importanti riconoscimenti

Dal metallo fuso alle medaglie di premiazione, due degli impianti di colata nordamericani di Stellantis sono stati premiati con premi per la sicurezza dalla North American Die Casting Association (NADCA).

Lo stabilimento di Etobicoke (Etobicoke Casting Plant – ECP) in Ontario (Canada) e quello di Kokomo (Kokomo Casting Plant – KCP) a Kokomo (Indiana) hanno ricevuto tre prestigiosi premi nell’ambito del NADCA Safety Award Program 2023. Il programma riconosce le strutture in tutto il Nord America con una forte enfasi sulla sicurezza e il benessere dei propri dipendenti.

Stellantis Kokomo

Stellantis: le fabbriche di Kokomo e Etobicoke sono state premiate dalla NADCA

Per il secondo anno consecutivo, la fabbrica canadese ha ricevuto il Perfect Award sulla base del record di sicurezza del 2022. Questo premio riconosce le aziende che hanno mantenuto un record di sicurezza durante l’anno con zero giorni persi/trasferimenti/restrizioni, come documentato dai dati inviati a NADCA.

Per il nono anno consecutivo, il sito dell’Indiana ha ricevuto l’Outstanding Award e, per la terza volta in assoluto, il Progress Award for Safety Improvements, basato sul record di sicurezza dell’impianto nel 2022.

L’Outstanding Award viene assegnato alle aziende con giorni di assenza dei dipendenti da infortuni o malattie registrabili con una media inferiore a 2,1. Il Progress Award viene invece assegnato a un’azienda che ha mostrato un miglioramento del 25% o più rispetto all’anno precedente.

Mike Resha, vicepresidente senior e capo della produzione di Stellantis Nord America, ha detto che la sicurezza dei dipendenti è la priorità numero uno e il fulcro della cultura in tutti gli stabilimenti di produzione del gruppo automobilistico italo-francese.

Resha è estremamente orgoglioso del riconoscimento che i team dei loro siti di fusione di Etobicoke e Kokomo hanno ricevuto da NADCA per i loro sforzi continui per proteggere tutti mentre realizzano prodotti di alta qualità.

I due impianti hanno ricevuto importanti investimenti negli ultimi mesi

Il 1° agosto 2022, Stellantis ha annunciato un investimento di 99 milioni di dollari in tre stabilimenti nordamericani per la produzione di un nuovo motore turbo a quattro cilindri in linea da 1.6 litri, dotato sia di iniezione diretta di carburante che di flessibilità per le applicazioni in veicoli ibridi-elettrici.

Quasi 2 milioni di dollari saranno investiti presso la fabbrica di Etobicoke per supportare lo sviluppo e l’installazione di nuovi strumenti e aggiornamenti delle attrezzature per la produzione della coppa dell’olio per il motore. Più di 14 milioni di dollari saranno investiti invece nell’impianto di Kokomo per convertire le macchine e le celle di pressofusione esistenti per la produzione dei blocchi motore.

Il 28 febbraio 2023, Stellantis ha annunciato che investirà un totale di 155 milioni di dollari in tre stabilimenti di Kokomo per produrre nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) che aiuteranno ad alimentare i futuri veicoli elettrici assemblati in Nord America e per sostenere l’obiettivo del 50% delle vendite di EV negli Stati Uniti entro il 2030. La copertura del cambio EDM sarà fusa presso l’impianto di fusione di Kokomo. La produzione dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2024, dopo il riattrezzamento.

In qualità di vincitori del premio, i due siti di Stellantis saranno evidenziati nella rivista Die Casting Engineer e riconosciuti al Die Casting Congress & Tabletop Show di quest’anno, dal 19 al 21 settembre 2023, a Grand Rapids (Michigan).