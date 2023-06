Stellantis ha ricevuto una nuova offerta per la gigafactory di Windsor

Stellantis sta attualmente esaminando un’offerta per mantenere la sua gigafactory di batterie per veicoli elettrici a Windsor in Ontario. “Stellantis e LGES hanno ricevuto un’offerta scritta che è attualmente in fase di revisione finanziaria e legale”, ha dichiarato il portavoce del gruppo automobilistico LouAnn Gosselin in una e-mail.

Stellantis sta esaminando una nuova offerta per riprendere i lavori per la gigafactory di Windsor

Nel frattempo, il ministro dell’Industria canadese Francois-Philippe Champagne ha dichiarato martedì che la società ha ciò di cui ha bisogno per prendere una decisione sull’opportunità di mantenere il suo impianto di batterie per veicoli elettrici a Windsor. Non si sa cosa comporti il ​​nuovo accordo, ma Champagne ha affermato che il suo importo non dovrebbe sorprendere nessuno poiché il Canada mira a “livellare il campo di gioco” e ad eguagliare i sussidi offerti dagli Stati Uniti ai sensi dell’Inflation Reduction Act.

“Queste sono opportunità generazionali”, ha detto martedì Champagne, osservando che la maggior parte delle grandi strutture sarà bloccata entro i prossimi sei-12 mesi. “O vinci ora o rimarrai fuori da quel settore per 50 anni o fino a quando non ci sarà una nuova tecnologia”. Stellantis ha sospeso la costruzione del suo impianto a maggio, poco dopo che il governo federale ha annunciato un accordo da 13 miliardi di dollari con Volkswagen per costruire una gigafabbrica di batterie per veicoli elettrici a St. Thomas, Ontario. I governi federale e provinciale hanno offerto miliardi di sussidi per garantire l’impianto.

Stellantis, il cui accordo da 5 miliardi di dollari è stato raggiunto nel marzo 2022, prima dell’annuncio della Volkswagen, ha affermato che il governo federale non stava rispettando i suoi obblighi e ha minacciato di spostare lo stabilimento altrove. L’Ontario si è impegnato a finanziare un terzo di un nuovo accordo con Stellantis. Lo stabilimento del gruppo automobilistico di Carlos Tavares è grande la metà di quello della Volkswagen e dovrebbe entrare in funzione tre anni prima.