Stellantis vicina ad un accordo per riprendere la costruzione della Gigafactory di Windsor

Un accordo tra Stellantis, LG e il governo federale per elaborare incentivi per costruire e gestire un impianto di batterie per veicoli elettrici da 45 Gigawatt verrà concluso questa settimana, secondo gli esperti del settore. “La delibera su questo nei prossimi giorni. Siamo stati molto fiduciosi fin dall’inizio di questa crisi piuttosto pubblica, che Stellantis sia impegnata a Windsor, così come il governo federale e provinciale”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione dei produttori di componenti automobilistici Flavio Volpe durante un annuncio mercoledì a Londra.

Stellantis starebbe per trovare un accordo con il governo canadese per la Gigafactory di Windsor

La costruzione è stata interrotta nello stabilimento di moduli di Windsor il 15 maggio, con Stellantis e LG che hanno rilasciato una dichiarazione in cui avvertivano che stavano implementando “piani di emergenza” perché il governo federale non ha rispettato un accordo per eguagliare i sussidi offerti negli Stati Uniti. Venerdì scorso, il premier dell’Ontario Doug Ford ha dichiarato che la provincia fornirà più soldi per garantire l’accordo tra le pressioni del governo federale affinché paghi la sua “giusta quota”.

Il deputato liberale di Windsor-Tecumseh Irek Kusmierczyk ha detto che i negoziati di mercoledì sono ora in una fase avanzata e il governo si sta muovendo verso un accordo. L’accordo originale con Stellantis e LG, firmato nel marzo 2022, avrebbe visto l’Ontario e il Canada contribuire con 500 milioni di dollari ciascuno ai costi di capitale del nuovo impianto di batterie. Ma le società sono tornate in Canada ad agosto dopo che gli Stati Uniti hanno firmato l’Inflation Reduction Act, che offre alle aziende crediti d’imposta sulla produzione fino a $ 35 per chilowattora per ogni batteria prodotta.

Al premier Ford è stato chiesto quando l’accordo sarebbe stato firmato durante una sosta a Londra mercoledì e ha indicato che è fuori dalle competenze del suo governo. “Stiamo aspettando che il governo federale concluda l’accordo, come sai, abbiamo messo la nostra giusta quota, e ora stiamo intensificando di nuovo, per mettere più soldi perché è tutta una questione di persone”, ha detto Ford. “Si tratta di assicurarsi che abbiano i posti di lavoro nella regione di Windsor e in tutto il sud-ovest dell’Ontario”.