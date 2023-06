RAM annuncia il lancio europeo del motore Pentastar V6 da 3,6 litri con sistema mild-hybrid eTorque

RAM è pronta per introdurre l’ennesima nuova release sul mercato europeo. Nelle prossime settimane, infatti, il marchio americano renderà disponibile anche in Europa il motore V6 eTorque Pentastar da 3,6 litri. Inoltre, nel piano prodotti del marchio americano, l’introduzione di questo motore si inserisce perfettamente nel processo di convergenza verso motori a minori emissioni di CO2.

Ram: arriva in Europa il motore Pentastar V6 da 3,6 litri

Questo motore potente e performante, che eroga 305 cavalli e 364 Nm di coppia, sarà presentato agli appassionati e alla stampa nella cornice ideale del GP di Germania, in programma il 10 e 11 giugno sul circuito di Teutschenthal. Il motore sarà disponibile in Europa sui modelli RAM 1500 Big Horn, 1500 Laramie e 1500 Rebel, tre icone del Marchio che si distinguono per la loro combinazione di potenza, durata e tecnologia all’avanguardia.

Il motore eTorque Pentastar V-6 offre agli appassionati di RAM in Europa molte nuove funzionalità e mostra la differenza che i componenti elettronici possono fare sui motori convenzionali. In particolare, il potente motore, in grado di erogare 305 cavalli e 364 Nm di coppia, offre notevoli vantaggi in termini di risparmio di carburante grazie all’innovativo sistema mild-hybrid eTorque, che sostituisce il tradizionale alternatore. Infatti, l’unità è alimentata da un pacco batteria grafite nichel manganese cobalto (NMC) da 430 wattora che, durante il funzionamento, fornisce una corrente di 48 volt sia durante il lancio che durante il cambio di marcia.

La batteria può anche fare affidamento su un convertitore DC-DC da 3 kilowatt per mantenere un motorino di avviamento convenzionale da 12 volt, che viene utilizzato per gli avviamenti a freddo grazie alla sua maggiore efficienza a temperature estreme. Infatti, uno dei suoi principali punti di forza sono le rapide funzioni stop-start combinate con prestazioni superiori. Dal punto di vista del consumo di carburante, il motore Pentastar V-6 di Ram riporta un combinato valore del consumo di carburante inferiore del 19% EPA (Environment Protection Agency) rispetto al motore V8 da 5,7 litri.

Le sue tecnologie avanzate, come l’ampia gamma di fasatura variabile delle valvole e l’alzata variabile delle valvole in due fasi, offrono la combinazione ottimale di potenza e risparmio di carburante in base alle esigenze del conducente. Un sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddati consente di migliorare il risparmio di carburante e le prestazioni in termini di emissioni a carichi più elevati. Nel frattempo, un rapporto di compressione di 11,3:1 offre un equilibrio ottimale tra potenza, efficienza nei consumi e raffinatezza. Il recupero di energia dalla decelerazione e dalla frenata consente una maggiore capacità di traino e di carico utile e la ricarica del pacco batterie.

Infine, la coppia aggiuntiva all’albero motore riduce al minimo il rumore, le vibrazioni e la durezza (NVH). Questa comoda combinazione non solo consente una migliore gestione del carburante, ma anche un’esperienza di guida migliorata e più facile che fa appello a un pubblico più ampio. In questo modo Ram riesce a raggiungere anche un pubblico più giovane, sempre attento alle novità e interessato a guidare vetture che coniugano grandi prestazioni ad un’estetica grintosa, tratti distintivi di Ram. Nel complesso, il motore eTorque Pentastar V-6 offre un costo totale di proprietà migliore rispetto ai suoi concorrenti e, non a caso, ha raccolto diversi premi negli ultimi anni come uno dei 10 migliori motori e sistemi di propulsione dell’anno.

I veicoli RAM con motore Pentastar V6 eTorque da 3,6 litri saranno commercializzati in Europa dalle reti AEC e KWA, che hanno assunto ancora una volta il ruolo di partner commerciali internazionali di RAM in questa stagione.