Stellantis: è suo un veicolo commerciale su tre venduto in Spagna

Un veicolo commerciale su tre venduto in Spagna appartiene a uno dei marchi del gruppo Stellantis. Una quota di mercato che dà un’idea della leadership del Gruppo in questa tipologia di auto, destinate principalmente alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma che ogni giorno stanno conquistando sempre più adepti tra i privati ​​che cercano spazio e comodità per la propria famiglia o per i momenti di svago.

Un veicolo commerciale su tre venduto in Spagna appartiene a uno dei marchi del gruppo Stellantis

Il successo dei veicoli commerciali Stellantis si basa sulla loro affidabilità e sulla loro capacità di adattarsi alle esigenze di un’ampia varietà di aziende, professionisti e clienti privati, con alternative 100 per cento elettriche nella maggior parte della gamma di modelli dei loro marchi, Opel e Fiat. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha chiuso i primi cinque mesi dell’anno con 19.847 immatricolazioni di veicoli commerciali in Spagna, pari a una quota di mercato del 34,7 per cento. A maggio Peugeot, Citroën, Opel e Fiat hanno totalizzato 3.573 unità immatricolate, che si traducono in una penetrazione del 29,5 per cento.

Il Gruppo unisce tutta la sua esperienza nel campo dei veicoli commerciali alla sua strategia di elettrificazione, con versioni elettriche in tutta la gamma che offrono diverse opzioni di autonomia e, praticamente, la stessa capacità di carico, corpi, lunghezze, possibilità di trasformazione e vantaggi che i furgoni equipaggiati con motori termici.

In questo mercato in rapida espansione, Stellantis ha raggiunto finora quest’anno una quota del 54,5 per cento, con 2.178 registrazioni. A maggio ha registrato 300 unità pari al 54,7 per cento di penetrazione. Inoltre, Stellantis produce veicoli commerciali nel nostro Paese. Nel centro di Vigo vengono prodotti modelli di successo come il Citroën Berlingo, il Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e il Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.