Il nuovo impianto di auto elettriche Ferrari sarà pronto nel 2024

Il nuovo stabilimento di Ferrari che produrrà supercar elettriche e propulsori di nuova generazione sarà pronto entro la metà del prossimo anno per dare il via al capitolo elettrico della casa automobilistica. L’impianto, a Maranello, nel nord Italia, “sarà pronto nel giugno 2024”, due anni dopo l’inizio della costruzione, ha detto lunedì l’amministratore delegato Benedetto Vigna in un’intervista a Tommaso Ebhardt. L’impianto avrà linee di assemblaggio in grado di assemblare auto elettriche e non elettriche, ha aggiunto.

La Ferrari prevede di presentare la sua prima Ferrari completamente elettrica nel quarto trimestre del 2025, ha affermato Benedetto Vigna. Si prevede che i modelli ibridi plug-in e solo batteria domineranno l’offerta dell’azienda nella seconda metà del decennio, con le auto ibride che rappresenteranno il 35% delle spedizioni nel primo trimestre.

La transizione della casa automobilistica verso l’elettrificazione è progredita più lentamente rispetto ai suoi rivali e il produttore di supercar distintive ha adottato misure attente per mantenere la sua clientela che acquista motori a combustione interna. Benedetto Vigna ha affermato che la Ferrari non è rimasta indietro sull’elettrificazione e non prevede alcuna riduzione dei margini con i nuovi modelli elettrici. Anche l’acquisto di qualsiasi altra casa automobilistica o la formazione di un hub di lusso con altri marchi di moda è fuori discussione, ha aggiunto.

Porsche, che punta a rendimenti più elevati, si sta spostando maggiormente nel lusso per combattere la Ferrari. La società tedesca progetta un SUV ad alte prestazioni completamente elettrico superiore alla Cayenne, come parte di un piano per aumentare i margini operativi a oltre il 20%. La Ferrari ha introdotto a settembre la Purosangue, che assomiglia più a un SUV, una rottura rispetto alla tradizionale offerta dell’azienda di auto sportive basse a due porte.

Si prevede che la mossa amplierà la base di clienti della Ferrari. Dopo aver iniziato con una versione solo a combustione, Vigna ha lasciato intendere che l’auto potrebbe essere plug-in in futuro. La Ferrari ha riaperto gli ordini di Purosangue per il 2026 dopo aver riempito la sua capacità produttiva fino alla fine del 2025, come confermato da Vigna.