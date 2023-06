Maserati conquista la sua prima vittoria con una monoposto dopo 66 anni

Maserati MSG Racing e Maximilian Günther hanno concluso in maniera trionfale la seconda gara dell’E-Prix di Giacarta 2023 di Formula E, riportando entrambi il primo successo nella nona stagione della competizione riservata alle monoposto 100% elettriche.

La vittoria, grazie alla quale il team ha terminato per la terza volta nei primi tre posti della classifica nel 2023, rappresenta il primo trionfo in un campionato del mondo di una monoposto Maserati dal successo di Juan Manuel Fangio nel GP di Germania del 1957.

Maserati MSG Racing vince Gara 2 dell’E-Prix di Giacarta 2023

Maserati: il Tridente si porta a casa Gara 2 dell’E-Prix di Giacarta 2023 di Formula E

Partito dalla pole position e giunto terzo sul traguardo in gara uno, Günther si è ripetuto domenica imponendo il proprio passo nell’ultima sessione di prove libere del fine settimana. Forte della vittoria nel Gruppo B di qualificazione, il tedesco – affiancato dal compagno di squadra Edoardo Mortara a completare la doppietta Maserati MSG Racing – è approdato alla fase a duelli arrivando a lottare per una seconda pole position.

Dopo aver sconfitto Pascal Wehrlein e Stoffel Vandoorne nei quarti di finale, i due si sono affrontati in semifinale in un testa a testa che ha visto il tedesco vincitore sul pilota italo-svizzero. In finale, il giovane tedesco ha battuto Jake Dennis del team Andretti per oltre mezzo secondo, conquistando la seconda pole position della carriera in Formula E e tre punti supplementari.

La gestione e la conservazione dell’energia hanno avuto un ruolo fondamentale in Gara 2, finendo per determinare l’andamento della prima parte dell’E-Prix, corso sulla distanza di 38 giri rispetto ai 36 del sabato.

Grazie a un ottimo spunto in partenza, Maximilian Günther ha mantenuto la testa della corsa nel primo giro mentre, dopo essere partito quarto, Edoardo Mortara ha perso terreno alla prima curva, ritrovandosi sesto.

Günther ha mantenuto la leadership nei primi quattro giri, quindi è scalato in terza posizione dopo aver attivato l’Attack Mode, ma portando avanti la strategia per la prima parte di gara si è attestato al secondo posto per sfruttare il vantaggio della scia.

Dennis, in testa dal sesto giro, ha attivato per l’ultima volta l’Attack Mode al 15° giro. Il pilota tedesco di Maserati MSG Racing è così tornato a occupare la prima posizione e ha sfruttato l’occasione per fare buon uso dell’energia risparmiata e scavare un solco tra sé e gli avversari.

Maximilian Günther è riuscito a sfruttare al meglio l’Attack Mode

Forte del vantaggio acquisito, Günther ha attivato per l’ultima volta l’Attack Mode nel giro successivo senza perdere posizioni rispetto a Jake Dennis, per poi riguadagnare la testa della corsa superando Mitch Evans al 20° giro.

Con la pista libera, il 25enne ha continuato a incrementare il proprio vantaggio vincendo con quasi tre secondi di distacco, a completare un fine settimana in cui è stato dominatore assoluto della pista.

Mortara, che nel corso di Gara 2 è stato in lotta per il podio, ha perso terreno a causa di problemi nell’attivazione del primo Attack Mode e con i freni, riuscendo tuttavia a recuperare fino all’ottava posizione, per una nuova doppietta a punti del team.

Con 87 punti, Maserati MSG Racing è sesto nella classifica Costruttori, avendo superato in classifica McLaren e Nissan. La stagione 2023 dell’ABB FIA Formula E World Championship proseguirà il 24 giugno con il primo E-Prix di Portland.