Stellantis leader di mercato nei primi 5 mesi dell’anno in Portogallo

Dopo i primi cinque mesi del 2023, Stellantis guida il mercato totale dei veicoli passeggeri (PV) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV), con 26.821 veicoli venduti dei marchi venduti in Portogallo (Abarth, Alfa Romeo , Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), raggiungendo una quota di mercato del 27,1%. (Dati ACAP).

Inoltre, Stellantis è l’unico gruppo automobilistico a collocare quest’anno tre dei suoi marchi tra i dieci best seller in Portogallo, con Peugeot al primo posto in classifica e Citroën e Opel che occupano, rispettivamente, l’ottava e la nona posizione. Sono anche di Peugeot, i due modelli più venduti in Portogallo nei primi cinque mesi dell’anno, vale a dire la Peugeot 2008 e la Peugeot 208. Anche nel mercato delle autovetture Stellantis è stata leader con 21.387 veicoli venduti nell’anno, pari a una quota del 24,3%.

Dopo 5 mesi Stellantis leader di mercato in Portogallo nel 2023

Nel mercato del Light Commercial, la leadership di Stellantis si è tradotta in questo periodo in 5.434 veicoli, pari al 51,5% del mercato. Per il mese di maggio, e considerando tutti i marchi che vende nel mercato portoghese, Stellantis è stata responsabile della consegna di 5.408 veicoli VP+VCL, che equivale a una quota del 24,5%. Considerando il solo mercato delle Autovetture, il Gruppo ha venduto nel mese di maggio 4.414 unità, con una quota di mercato del 22,3%. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, sono stati consegnati 994 veicoli, che corrispondono ad una quota del 44,3%.

Per quanto riguarda i veicoli LEV elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in ), Stellantis continua a rafforzare la sua leadership in Portogallo. Nell’anno conta 5.239 unità consegnate, pari ad una quota del 21,5%. A maggio ha venduto 1.350 veicoli elettrificati, portando la sua quota al 23,0%. Il Gruppo dispone di un’ampia gamma di veicoli elettrificati che si distinguono per offrire prestazioni elevate, soddisfacendo le esigenze di ogni tipologia di clientela. Molti dei suoi modelli sono tra i più venduti, come la Citroën ë-C4 e le Peugeot e-208 ed e-2008 , che sono nella top-10 dei modelli 100% elettrici più venduti nel nostro Paese quest’anno, o la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid e la Jeep Compass Hybrid Plug-in , che sono tra le prime 10 auto ibride plug-in più vendute nello stesso periodo.

Da segnalare, inoltre, che Citroën guida il mercato dei Quadricicli con l’Ami, con 178 unità vendute e una quota del 30% nei primi cinque mesi dell’anno. A maggio sono state consegnate 57 unità, pari al 42% del mercato ATV. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo.