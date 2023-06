Stellantis leader di mercato in Francia

Con una quota di mercato PC+LCV nel mese del 31,75% e del 31,79% in totale, Stellantis rimane il produttore leader in termini di vendite in Francia. Per garantire una mobilità pulita, sicura e conveniente, in un contesto stimolante, i team del gruppo automobilistico si impegnano a soddisfare al meglio le diverse esigenze dei clienti attraverso l’intero portafoglio di marchi. A maggio, in un mercato PC + LCV, in crescita del 12,9%, diversi marchi hanno guadagnato quote di mercato rispetto allo scorso anno: Citroën: +16,2%, DS: +25%, Jeep: +16,2%, Alfa Romeo: +154% A maggio e cumulativamente, la Peugeot 208 è l’auto più venduta in Francia nei PC.

Stellantis rimane il produttore leader in termini di vendite in Francia

Sul lato VUL, Stellantis è il leader di mercato. A maggio e cumulativamente, la società ha registrato una quota di mercato superiore al 40%. Con il 43,6% nel mese, Stellantis è progredito rispetto ai mesi precedenti. In questo mercato, Citroën e Opel hanno registrato nel mese una crescita a doppia cifra, rispettivamente del 21,1% e del 16,6%. Basandosi sul successo di Peugeot e-208, FIAT 500e, Opel Corsa Electric, Citroën ë-C4, Stellantis France sta rafforzando la sua posizione di leader, sia a maggio che cumulativamente da gennaio, nelle vendite di veicoli 100% elettrici e questo in VP , VUL e VP + VUL. La società ha registrato una quota di mercato del 31,8% a maggio e del 29,3% cumulativamente.

Sulle autovetture, la penetrazione del 100% elettrica è del 29,8% nel mese rispetto al 27,6% cumulativo. L’offerta Stellantis si amplia con l’arrivo della Jeep Avenger nei punti vendita per consegnare i primi clienti che hanno preordinato il loro modello nel dicembre 2022. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, Stellantis offre una gamma completa di veicoli elettrici e mantiene la sua leadership con una quota di mercato del 51,9% nel mese e del 46,4% cumulativamente. Va notato che a maggio Citroën eBerlingo è stato il primo veicolo commerciale leggero sul mercato con il 14,6%.

Per continuare il suo slancio in Francia, Spoticar, la rete di veicoli usati dei marchi Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep e Abarth, inaugura oggi “Spoticar Direct”, un’offerta esclusiva di veicoli accessibili direttamente su Spoticar.fr, complementare a quella disponibile nella sua rete in Francia. I modelli così proposti, costantemente rinnovati e in numero di 500 per il lancio, proverranno dal centro di ricondizionamento di Hordain. “Spoticar direct” darà al cliente l’accesso diretto a una gamma più ampia di veicoli, a cui non avrebbe avuto accesso nella sua area geografica. Prenderà quindi possesso della sua auto presso il punto vendita di sua scelta, senza costi di trasporto aggiuntivi.

Martedì 30 maggio, Stellantis ha inaugurato la gigafabbrica di batterie Automotive Cells Company (ACC) situata presso il suo sito di Billy-Berclau/Douvrin in Francia, la prima delle tre gigafabbriche pianificate in Europa. Operativo nel 2023, l’impianto produrrà batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni per i veicoli elettrici Stellantis. Inoltre, Stellantis ha firmato ieri con Vulcan Energy Resources Limited un accordo per un progetto per il potenziale utilizzo di energia geotermica nel sito industriale di Mulhouse, dove si trovano la DS 7, la Peugeot 308 e la e-308, la 508 e la nuova 408. Secondo secondo le attuali stime, questo progetto potrebbe contribuire a soddisfare una parte significativa del fabbisogno energetico annuale del sito entro il 2026.