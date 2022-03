Stellantis e LG Energy scelgono il Canada per l’impianto di batterie

Stellantis e LG Energy Solution costruiranno il loro nuovo impianto di batterie per veicoli elettrici in Ontario in Canada, secondo quanto riferito a Bloomberg da persone informati dei fatti. Automotive News Canada ha invece appreso che le due società hanno scelto la contea di Windsor-Essex come sede dello stabilimento.

Nuova fabbrica di batterie in Canada per Stellantis e LG?

Ricordiamo che Stellantis assembla la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid, la Chrysler Grand Caravan e la Chrysler Voyager nel suo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Ontario. Un annuncio ufficiale avverrà probabilmente il 23 marzo, hanno detto diverse persone.

Stephen MacKenzie, CEO di Invest WindsorEssex, ha confermato alla fine di febbraio 2021 che la regione era alla ricerca di un produttore di batterie ma senza fare alcun nome. I funzionari di Stellantis Canada e Unifor Local 444, che rappresenta i lavoratori dello stabilimento di assemblaggio di Windsor, per il momento non hanno voluto rilasciare alcun commento. Gli incentivi del governo canadese per le imprese di energia pulita hanno sicuramente contribuito ad attirare le aziende, secondo i soliti bene informati.

Stellantis e LG Energy hanno dichiarato a ottobre che stavano progettando una fabbrica per la produzione di celle di batterie in Nord America, poiché il gruppo automobilistico vuole espandere la sua gamma di veicoli elettrici con l’obiettivo di aumentare le vendite di EV negli Stati Uniti al 40 per cento delle consegne entro fine del decennio.

Sempre secondo indiscrezioni la realizzazione di questa fabbrica dovrebbe avere inizio nel corso del prossimo trimestre, con la produzione che verrebbe avviata per l’inizio del 2024. Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato che nel luglio 2021 la casa automobilistica stava considerando il Canada come la sede di uno dei due impianti di batterie che la società ha pianificato in Nord America.

Ci sono stati un’ondata di legami e accordi tra case automobilistiche e produttori di batterie negli ultimi mesi mentre il mondo si precipita verso un futuro di energia pulita. Il passaggio alle auto elettriche è sicuramente un aspetto chiave in tutto ciò.

