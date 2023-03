Ferrari Enzo: un esemplare mai immatricolato sarà offerto all’asta

Nonostante siano passati quasi 20 anni dal termine della produzione, è ancora possibile provare l’ebbrezza di togliere la pellicola protettiva in plastica da una Ferrari Enzo. Un esemplare del 2003 sarà proposto all’asta da RM Sotheby’s tra il 15 e il 17 marzo. La supercar si trova attualmente a Blenheim (Ontario, Canada).

Secondo quanto riportato veicolo, la Enzo è stata originariamente spedita in Giappone, ma non è stata mai immatricolata. Ciò significa che la vettura ha solo 227 km sul suo contachilometri, la maggior parte dei quali sono stati effettuati dai tecnici del cavallino rampante direttamente in fabbrica.

Ferrari Enzo motore

Ferrari Enzo: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare praticamente nuovo

Non è purtroppo chiaro il motivo per cui questa Ferrari Enzo non è stata mai immatricolata; quindi, è probabile che ci siano diverse parti mai revisionate da quando il bolide ha lasciato lo stabilimento di Maranello.

Grazie alle foto fornite da RM Sotheby’s, possiamo vedere la pellicola protettiva in plastica che avvolge ancora i pedali, i sedili, le soglie sottoporta e altre zone. Persino la chiave è stata lasciata nella sua busta di plastica originale, così come il set di valigie da tre pezzi.

Oltre ad essere praticamente intatta, questa Enzo è anche unica. Si dice che soltanto nove esemplari della supercar siano stati verniciati in Argento Nurburgring 101/C e inoltre questa è l’unica ad avere il rivestimento in pelle cuoio.

Con le altre Ferrari Enzo, però, condivide il motore V12 aspirato da 6 litri capace di sviluppare 660 CV di potenza ed è abbinato alla trazione posteriore e un cambio manuale automatizzato F1 a 6 marce.

Sono stati costruiti appena 400 esemplari in totale

Ricordiamo che la Enzo prodotta dal 2002 al 2004 in soli 400 esemplari. Il nome della vettura è un omaggio al fondatore dell’azienda, Enzo Ferrari, e si distingue per la sua tecnologia avanzata, la sua potenza e il suo design aggressivo.

Il motore V12 6.0 è stato sviluppato sulla base della tecnologia utilizzata nella Formula 1 ed è in grado di produrre una potenza massima di 660 CV a 7800 g/min. È stata costruita con materiali leggeri come la fibra di carbonio e l’alluminio, che hanno contribuito a ridurre il peso della vettura e migliorare le sue prestazioni. È capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 km/h.

È diventata un’icona tra le auto sportive di lusso e ha ispirato molte altre super dello storico marchio di Maranello. Oggi è una delle auto più ricercate dai collezionisti e il suo valore è aumentato notevolmente nel corso degli anni.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, la Ferrari Enzo si distingue per il suo design aerodinamico e aggressivo, con linee sinuose e taglienti che evocano la sua natura sportiva. Vanta un sistema di sospensioni adattive, freni a disco in ceramica e un sistema di controllo della trazione che migliora la stabilità e la maneggevolezza.

È stata presentata al pubblico nel 2002 al Salone di Parigi come erede della F50. Da notare che l’ultimo esemplare è stato regalo a Papa Giovanni Paolo II. Il suo design è stato curato dal designer Ken Okuyama, che ha lavorato insieme al team di design di Maranello.