Nuova Fiat Topolino: la low cost della casa italiana è pronta al debutto

Nuova Fiat Topolino è una delle due novità annunciate dalla casa italiana per questo 2023 insieme alla nuova Fiat 600. A differenza del SUV compatto che ormai abbiamo visto in versione finale in numerose immagini in cui l’auto è apparsa senza più alcun camuffamento, un discorso completamente diverso va fatto per la Topolino.

Nuova Fiat Topolino: il suo design potrebbe lasciare di stucco molti e anche L’Intelligenza Artificiale ha provato ad immaginare la microcar

L’auto infatti per ora non è stata ancora avvistata in versione prototipo e quindi non abbiamo alcuna idea di quale potrebbe essere il suo design finale. Se per molto tempo si è creduto che tale auto potesse essere una sorta di copia di Citroen AMI su cui del resto si basa, le ultime indiscrezioni provenienti dai soliti ben informati ci hanno svelato che questa auto avrà un design sorprendente e che lascerà a bocca aperta molti quando finalmente sarà mostrato.

Insomma la nuova Fiat Topolino pur avendo dimensioni e caratteristiche tecniche simili alla Citroen AMI dovrebbe avere un design abbastanza diverso e caratteristico. Anche l’intelligenza artificiale ha tentato di immaginare in un render quello che potrebbe essere l’aspetto di questo quadriciclo elettrico quando finalmente sarà presentato. Quello che vi mostriamo è l’ipotesi di AI riguardo alla nuova Topolino. Ricordiamo che il debutto dovrebbe essere ormai imminente e si parla infatti dei primi giorni di luglio come periodo più plausibile per una sua presentazione.

Fiat Logo

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello il cui debutto sembra ormai davvero vicino e a proposito del quale si attendono novità importanti probabilmente già nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo infine che questa auto al pari della nuova Fiat 600 farà parte di una rinnovata gamma di Fiat che nei prossimi anni dovrebbe accogliere anche una nuova Fiat Panda e una nuova Fiat Multipla.