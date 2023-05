Stellantis crea 700 nuovi posti di lavoro in una sua fabbrica

Stellantis ha annunciato la creazione di 700 nuovi posti di lavoro presso il suo stabilimento di Vigo in Spagna. Ciò averrà con l’avvio, o meglio la ripresa, (ha smesso di funzionare a ottobre 2021), di un quarto turno di lavoro, che coprirà l’attività dello stabilimento nei giorni di sabato e domenica, e per il quale, come annunciato ieri la direzione della fabbrica al consiglio di fabbrica, dovrà coprire 700 posti di lavoro con nuove assunzioni.

Attualmente l’organico di Stellantis Vigo è composto da 5.700 dipendenti, una cifra relativamente bassa, rispetto ai 7.000 raggiunti nei picchi produttivi di anni fa e lontana dai 10.000 che si sono aggiunti negli anni 2008 e 2009, quando lo stabilimento ha battuto il record di produzione (530.000 unità all’anno), cifra che non si ripeterà, a causa della progressiva robotizzazione dei processi di assemblaggio e, soprattutto, al maggior volume di produzione dei veicoli 100% elettrici, che richiedono meno manodopera nelle linee di montaggio.

I lavoratori attualmente a libro paga sono a tempo indeterminato, praticamente tutti. Con la programmazione annunciata, dopo le previsioni di miglioramento che Stellantis gestisce, almeno per la seconda metà dell’anno, l’organico salirà a circa 6.500 addetti. La dirigenza di Vigo ha cercato per mesi di attivare questo quarto turno, che si occupa di lavorare il sabato e la domenica, ma l’instabilità geopolitica non lo ha permesso. Ora, come ha spiegato la dirigenza alle rappresentanze sindacali, si prevede stabilità nel flusso della filiera, soprattutto per le parti elettroniche la cui consegna è fallita a causa della crisi globale dei microchip.

A questo miglioramento della rete di approvvigionamento della fabbrica si aggiungono previsioni di produzione in aumento, derivato dall’aumento della domanda dei modelli che escono dallo stabilimento galiziano, in particolare la gamma di veicoli commerciali leggeri prodotti da Stellantis a Vigo, sulla stessa catena di montaggio, con i marchi Peugeot, Citroën, Opel, Toyota e Fiat, con un volume di circa 250.000 unità all’anno, di cui il 90% vendute sul mercato estero.

La fabbrica galiziana ora produce solo la versione elettrica della gamma commerciale per acquirenti privati ​​e limita la produzione di furgoni con motore a combustione per professionisti e aziende. Il management di Stellantis Vigo prevede di aprire presto il processo di selezione per nuove incorporazioni, tutte temporanee, per la loro formazione e incorporazione immediata nella seconda metà di settembre.

A partire da quella data, lo stabilimento galiziano lavorerà su quattro turni senza interruzioni: mattina, pomeriggio, notte e fine settimana, con un ritmo di attività di 2.800 auto prodotte al giorno, che equivale a quasi due unità al minuto.