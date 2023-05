Il centro di sviluppo software di Stellantis a Gliwice è già operativo

Stellantis ha annunciato il suo piano per lanciare un centro di sviluppo software nell’ex stabilimento Opel di Gliwice nel febbraio di quest’anno. L’azienda ha precedentemente stabilito tali centri a Pernambuco in Brasile, Poissy in Francia, Russelsheim in Germania, Bengaluru e Hyderabad, India, Torino, Italia e Auburn Hills in Michigan, USA. Il centro di Gliwice doveva essere l’ottavo del suo genere al mondo e il quarto in Europa.

Stellantis: già operativo il centro software di Gliwice

Secondo Agnieszka Brania, portavoce dello stabilimento Stellantis di Gliwice, il centro di sviluppo software è già stato avviato. “Abbiamo già assunto circa 100 persone, ne stiamo cercando altre 200 circa. Cerchiamo programmatori, nonché altri specialisti legati allo sviluppo di software a vari livelli di avanzamento. Preferiamo impiegare persone con esperienza nel campo del software nell’industria automobilistica e in settori come, tra gli altri, intelligenza artificiale, scienza dei dati, ingegneria dei dati o soluzioni cloud e infrastrutturali – afferma Agnieszka Brania.

I dipendenti del nuovo centro in fase di creazione a Gliwice sono principalmente coinvolti nello sviluppo del software utilizzato nelle auto Stellantis. “Ci sono molti vantaggi dall’istituzione del centro: nuovi posti di lavoro altamente specializzati nella regione, l’opportunità di sviluppare competenze ed esperienza in un’azienda internazionale che sviluppa le ultime tecnologie e software in collaborazione con giganti globali nel campo del software. Il centro a sua volta, guadagna uno staff ben istruito” annuncia la portavoce di Stellantis a Gliwice.

Questi non sono gli unici nuovi posti di lavoro creati a Stellantis a Gliwice. A inizio maggio l’azienda ha dichiarato che, in ragione dell’avvio del terzo turno produttivo previsto per giugno di quest’anno, assumerà 600 nuovi dipendenti. Ricordiamo che a novembre 2023 Stellantis a Gliwice avvierà la produzione di furgoni elettrici. Nel prossimo futuro, anche i furgoni alimentati a idrogeno lasceranno le linee di produzione dello stabilimento. Come abbiamo riportato in precedenza, dal 2024 lo stabilimento Stellantis di Gliwice produrrà anche un furgone Toyota di grandi dimensioni, anche in versione elettrica. Sarà il debutto di Toyota in questo segmento di veicoli.