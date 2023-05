Stellantis crea 600 nuovi posti di lavoro in Polonia

Stellantis Gliwice, la fabbrica di grandi veicoli commerciali di proprietà del gruppo automobilistico, ha annunciato la decisione di avviare il terzo turno di produzione, previsto per metà giugno di quest’anno. Questa è la risposta al grande successo di cui godono i furgoni. Di conseguenza, l’azienda impiegherà circa 600 nuove persone a Gliwice. Il processo di reclutamento è appena iniziato e le prime persone appena assunte stanno già entrando a far parte del team di Gliwice, in modo che a giugno lo stabilimento possa iniziare la produzione con un sistema a tre turni.

Stellantis introduce il terzo turno di produzione a Gliwice creando 600 nuovi posti di lavoro

“È con grande soddisfazione che annunciamo la decisione di avviare il terzo turno nel nostro stabilimento di Gliwice, soprattutto perché ci consente di creare 600 nuovi posti di lavoro e conferma che Stellantis sta rafforzando la sua presenza in Polonia. Di recente, abbiamo annunciato la selezione di Gliwice come sede di uno degli Stellantis Software Center, il che significa anche un aumento dell’occupazione nella nostra azienda, in questo caso di 300 persone. In totale, impiegheremo quasi mille persone per sviluppare il nostro business sia nell’area della produzione di veicoli commerciali di grandi dimensioni, che sono un elemento molto importante del portafoglio del Gruppo, sia delle moderne tecnologie informatiche, che sono uno degli elementi chiave della strategia Stellantis Dare Forward 2030 – commenta Andrzej Korpak, CEO di Stellantis Gliwice.

Lo stabilimento LCV di Gliwice è stato costruito ex novo, diventando un moderno centro produttivo, producendo non solo veicoli per le consegne e basi per caravan, ma anche coperture per batterie elettriche per le esigenze di altre unità del Gruppo. La fabbrica dispone anche di un centro di conversione, che adatta i veicoli a speciali esigenze di utilità.

Stellantis Gliwice impiega circa 2.000 persone nei reparti di produzione, nonché nei dipartimenti che forniscono servizi ad altre unità aziendali in Europa nel campo della finanza, dell’IT, degli acquisti e dell’ingegneria centrale. Nel febbraio di quest’anno, la società ha annunciato l’apertura del Software Experience Center.