Nuova Fiat Panda: sarà rivoluzionaria, economica e personalizzabile, con un’autonomia di 450 km

Fiat Panda è una delle auto più popolari e iconiche in Italia e in Europa. E’presente sul mercato dal 1980 ed ha subito diverse modifiche e migliorie nel corso degli anni. L’attuale generazione, lanciata nel 2011, è ancora un successo, ma è tempo di pensare al futuro. Fiat ha già annunciato che lancerà una nuova segmento B nel 2024, che sarà basata sulla piattaforma STLA Small. Sono in molti a pensare che alla fine questa auto possa essere la nuova Fiat Panda. Ciò significa che la vettura avrà anche una versione elettrica, oltre che ibrida e forse a benzina. La nuova Panda, a quanto pare avrà un design più moderno e accattivante, in parte ispirato alla concept car Fiat Centoventi presentata al Salone di Ginevra nel 2019.

Nuova Fiat Panda: la vettura sarà un modello rivoluzionario per la casa di Torino, ecco cosa sappiamo fino ad ora

La concept car Fiat Centoventi è stata un’anteprima della futura Panda, con un approccio modulare e personalizzabile. La vettura disponeva di quattro paraurti intercambiabili, quattro tetti, quattro copriruota e quattro fasce esterne, che permettevano al cliente di scegliere tra 16 diverse combinazioni. Anche gli interni erano modulari, con plancia personalizzabile con diversi accessori e gadget.

La nuova Fiat Panda non sarà esattamente come la concept car, ma ne conserverà alcune caratteristiche e lo spirito. La vettura avrà un abitacolo più spazioso e confortevole, con quadro strumenti digitale e sistema di infotainment touchscreen. L’auto avrà anche più funzioni di sicurezza e connettività, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, la ricarica wireless e l’integrazione dello smartphone.

La nuova Fiat Panda avrà anche diverse opzioni di propulsione, a seconda del mercato e delle preferenze dei clienti. La versione elettrica avrà un pacco batterie che garantirà un’autonomia di circa 450 km. La versione ibrida molto probabilmente avrà un sistema mild hybrid basato su un motore a tre cilindri da 1,0 litri. Non si esclude nemmeno la presenza di una versione con motore benzina quattro cilindri da 1,2 litri.

Nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda sarà un’auto che stupirà la futura generazione di clienti, per design innovativo, tecnologia e versatilità. Sarà un’auto che continuerà l’eredità del marchio Panda, che da oltre 40 anni è sinonimo di semplicità, funzionalità e divertimento. A quanto pare questo modello darà origine anche ad una versione “sudamericana” che in quel continente si dovrebbe chiamare nuova Fiat Argo. Maggiori dettagli su questa auto potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.