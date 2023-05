Alfa Romeo: primo stabilimento negli USA?

Mentre Alfa Romeo si prepara alle prime consegne del suo crossover premium Tonale negli Stati Uniti, l’amministratore delegato del marchio ha anticipato un’ambiziosa strategia per il suo marchio che potrebbe anche portare all’apertura del primo stabilimento di assemblaggio di veicoli in Nord America per il marchio che ha 113 anni. L’amministratore delegato della casa automobilistica del Biscione, Jean-Philippe Imparato, ha svelato ai giornalisti nordamericani in visita a Milano il piano per la nuova Tonale, che si inserisce sotto il crossover Stelvio e gareggerà contro la BMW X1, la Mercedes-Benz GLA, la Volvo XC40 e altre nel popolare piccolo segmento dei crossover di lusso.

Alfa Romeo avrà un suo stabilimento negli USA? Ecco le ultime dichiarazioni di Imparato

Imparato afferma che uno stabilimento nordamericano sarebbe una risorsa importante per la crescita globale di Alfa Romeo, oltre ai due attuali stabilimenti italiani di Cassino (Giulia e Stelvio) e Pomigliano d’Arco (Tonale), e vede il più ampio segmento E come una logica passo per l’Alfa Romeo, soprattutto negli Stati Uniti. Non specifica se questo veicolo del segmento E completamente elettrico sarebbe una berlina o un crossover, o se potrebbe offrire tre file di sedili, ma il marchio italiano vuole competere più direttamente con la BMW X5 e forse con la X6, entrambi assemblati nello stabilimento BMW di Spartanburg, nella Carolina del Sud, da dove vengono esportati in tutto il mondo.

“Potrebbe anche essere una fantastica coupé”, dice Imparato del prossimo veicolo elettrico di segmento E, che potrebbe arrivare nel 2027 e utilizzare la piattaforma STLA Large della casa madre Stellantis. Dice che la forma di questo nuovo veicolo sarà decisa entro la fine di quest’anno. “Il primo mercato al mondo per il segmento E è il vostro mercato: gli Stati Uniti. Il secondo è la Cina”, afferma Imparato, che vede un potenziale di crescita significativo per i veicoli premium del segmento E anche in Europa.

“Se voglio essere il marchio premium globale di Stellantis, devo essere ovunque nel mondo in termini di vendite”, afferma Imparato. “Devo essere ai massimi livelli in termini di soddisfazione, in termini di customer satisfaction e customer experience. E devo pianificare il successo per il futuro. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Dove esattamente l’Alfa Romeo assemblerà i veicoli in Nord America rimane incerto, ma Imparato dice che spera che sarà negli Stati Uniti.

Larry Dominique, vicepresidente senior e capo di Alfa Romeo e Fiat Nord America, afferma che un eventuale stabilimento per il Biscione negli Stati Uniti non è stato ancora individuato. Tuttavia qualcuno ipotizza si possa trattare dello stabilimento di assemblaggio Stellantis a Belvidere Illinois, forse suggerendo che la struttura potrebbe avere una nuova vita costruendo Alfa Romeo.

Più nell’immediato, Alfa si prepara a lanciare nel 2024 un crossover di segmento B, proposto come modello elettrico a batteria e anche come mild hybrid con motore a combustione interna. Imparato descrive il veicolo come “un killer del Mini Countryman, un perfetto veicolo elettrico urbano” e afferma che spetta a Dominique decidere se portare questo veicolo in Nord America.

Un altro nuovo BEV verrà lanciato nel 2025, seguito da un altro nel 2026. Entro il 2027, Alfa Romeo venderà solo BEV a livello globale, il che significa che l’attuale berlina Giulia e il crossover Stelvio non offriranno più propulsori a combustione interna. Poiché il nuovo Tonale sarà offerto solo come ibrido plug-in negli Stati Uniti, Imparato afferma che il modello ridurrà del 40% le emissioni mondiali di anidride carbonica di Alfa come marchio. Ma l’obiettivo finale è zero emissioni in tutto il portafoglio.