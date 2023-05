Lancia Delta e Alfa Romeo Alfetta: il loro design sarà questo?

Lancia Delta e Alfa Romeo Alfetta potrebbero essere due delle principali protagoniste del rilancio delle due case automobilistiche italiane che fanno parte del gruppo Stellantis. Usiamo il condizionale in quanto se la prima è stata già ufficialmente confermata, per la seconda manca ancora l’ok di Stellantis che però potrebbe arrivare già nel corso del prossimo mese di settembre così come anticipato dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto delle future Lancia Delta e Alfa Romeo Alfetta che vedremo dopo il 2027

A proposito di Lancia Delta e Alfa Romeo Alfetta, nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che ipotizza il loro aspetto sulla base di quanto emerso fino ad ora dalle dichiarazioni dei dirigenti delle due case automobilistiche anche delle varie indiscrezioni trapelate sul web nel corso dei mesi. Questo render è stato realizzato dal designer Julien Jodry per il sito francese Auto-moto.

Per quanto riguarda la nuova Lancia Delta il suo debutto è previsto nel 2028. Sarà il terzo modello del nuovo corso di Lancia considerato uno dei tre brand premium di Stellantis insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo. Il suo arrivo sarà preceduto da quello della nuova Lancia Ypsilon nel 2024 e da quello della nuova Lancia Gamma nel 2028.

La nuova Lancia Delta sarà un’auto che rimarrà fedele nello stile al suo celebre antenato senza però risultare una sorta di restomod. Si tratterà infatti di una reinterpretazione in chiave moderna di questo famoso modello. L’auto sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Medium. Avrà una lunghezza intorno ai 4,4 m e un’autonomia massima di circa 600 km. Il luogo di produzione non è stato ancora annunciato ma si dice che l’auto possa venire prodotta in Italia.

Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Alfetta, è stato lo stesso CEO di Alfa Romeo Imparato a parlarne nei mesi scorsi chiarendo che l’auto deve ancora essere approvata e che una decisione sarà presa a settembre 2023. Ad ogni modo se dovesse tornare si tratterebbe di una berlina coupé di segmento C alternativa ad Alfa Romeo Tonale con una lunghezza simile a quella nuova Lancia Delta.

Anche questa auto sarebbe solo elettrica sempre su piattaforma STLA Medium e dunque con autonomia di circa 600 km. Questo modello verrebbe venduto solo in Europa e rappresenterebbe una eccezione al resto della gamma di modelli di Alfa Romeo pensati per fare bene in tutto il mondo dato che il Biscione vuole trasformarsi in una sorta di marchio premium globale di Stellantis. Vedremo a proposito di queste due auto quali altri aggiornamento arriveranno da Stellantis nel corso dei prossimi mesi.