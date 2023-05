Alfa Romeo marchio premium a maggior crescita nel primo quadrimestre 2023

Numeri di mercato luminosi per Alfa Romeo, che fa meglio delle aspettative nel primo quadrimestre del 2023. In questo arco temporale, la casa del “biscione” ha triplicato le immatricolazioni. Quanto basta a farne il marchio premium a maggior tasso di crescita, nel raffronto con i primi quattro mesi dello scorso anno. Bisogna dire che, rispetto ad altre aziende dai volumi più consolidati, qui il potenziale inespresso era più alto. Le scelte strategiche sono state però quelle giuste per sfruttarlo meglio.

Ottimo l’andamento del mese di aprile, nel quale Alfa Romeo ha raggiunto l’1,9% di quota totale, sfiorando il 9% nell’indice di penetrazione nel comparto premium, con una crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2022. Il risultato corona un primo quadrimestre in cui il marchio del “biscione” ha triplicato le immatricolazioni sull’anno precedente. Un dato più che sufficiente per consegnare alla casa milanese la performance di riferimento, su questo fronte, fra i brand premium.

Notevole il peso specifico della Tonale, che conferma e rinforza la sua leadership tra i C-SUV di fascia alta. Ad aprile, in quel particolare segmento di mercato, oltre una vettura immatricolata su quattro era di quel modello. La quota, fra i C-SUV in generale, è salita al 6,6%, consegnando all’auto un posto nella top five assoluta della combattuta categoria. Ottimo il contributo della versione Plug-in Hybrid 280cv Q4, massima espressione di efficienza e sportività, che a soli 2 mesi dal lancio è già sul podio nel ranking dei modelli premium ibridi plug-in.

Buona l’accoglienza per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, che hanno raddoppiato le vendite alla clientela privata nel primo quadrimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022. L’apertura degli ordini per le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio dovrebbe migliorare ulteriormente le performance commerciali del “biscione”. Comprensibile la soddisfazione di Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia, che si esprime in questi termini: “Gli eccellenti risultati raccolti confermano lo straordinario lavoro del team e il forte legame tra il marchio ed i suoi clienti, in quella che amiamo definire Tribe Alfa Romeo, che sta accogliendo con grande entusiasmo tutte le nostre novità”.