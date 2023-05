Stellantis: Tavares ritiene che l’esenzione per i carburanti sintetici dopo il 2035 sarà un caos

Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, ritiene che l’esenzione dei carburanti sintetici che la Germania ha imposto all’Unione Europea per consentire ai modelli che utilizzano questo tipo di carburante di non risentire del divieto di vendita di nuove auto termiche dal 2035 avrà esiti caotici. L’esecutivo sottolinea che gli e-fuel saranno una buona soluzione per decarbonizzare i 1,4 miliardi di auto non elettriche che saranno in circolazione entro la metà del prossimo decennio. Per questo Stellantis ne sta studiando la compatibilità con 28 famiglie di motori Euro 6.

Tuttavia, Tavares ritiene che l’esenzione per i nuovi veicoli mina le normative precedentemente stabilite e gli investimenti fatti per l’implementazione dell’auto elettrica a batteria, aggiungendo ancora più confusione e instabilità al processo di transizione. Parlando con Autocar il CEO ha dichiarato: “Il primo scenario è che gli e-fuel non rompano alcun paradigma [cioè, che non possono dimostrare la loro neutralità del carbonio o che non sono competitivi a livello di costo]. Allora saremo al sicuro e continueremo a spingere veicoli elettrici.”

“Il secondo scenario è che li rompono. Allora cosa facciamo? E se qualcuno trovasse una svolta e trovasse un modo per ridurre drasticamente i costi di produzione dei combustibili sintetici? Per eseguire l’attuale strategia di elettrificazione ci vogliono 20 anni. Qual è la probabilità che entro una finestra temporale di 20 anni nessuno arrivi a una svolta che dica “Ho trovato qualcosa che ha un costo molto inferiore per la società, un risultato molto migliore per il pianeta ed è molto più facile da eseguire?”

Tavares afferma che Stellantis non avrà problemi ad elettrizzarsi a pieno ritmo e mostrare al mondo di essere “il miglior produttore di veicoli elettrici”. Per quanto riguarda i combustibili sintetici, il gruppo lascerà alle parti interessate il compito di dimostrare se rappresentano un’alternativa veramente neutra in termini di emissioni di carbonio e se i loro costi possono essere sufficientemente bassi.

Per il resto Tavares non ha escluso una gigafactory per Stellantis nel Regno Unito, ma che la decisione è stata in ultima analisi “nelle mani di coloro che decidono le dimensioni del mercato” e come tale “non era una questione di Stellantis”. Ha affermato di essere aperto ad aggiungere alle cinque gigafabbriche già impegnate dall’azienda in qualsiasi luogo che abbia accesso a energia pulita, i giusti costi logistici e non intrappolato dalle normative sull’approvvigionamento di materie prime.