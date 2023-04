Stellantis sta completando i test eFuel su 28 famiglie di motori 

Stellantis ha confermato oggi che sta ultimando i test degli eFuels su 28 famiglie di motori per aiutare ad accelerare il potenziale di riduzione delle emissioni di carbonio dei 28 milioni di motori a combustione interna (ICE) costruiti dal 2014 (Euro 6) in Europa, rimanendo impegnati a vendere solo autovetture BEV nella regione entro la fine del decennio.

Stellantis sta testando l’usabilità degli eFuel sui veicoli europei prodotti dal 2014 (Euro 6) per rafforzare le riduzioni delle emissioni di carbonio

Come parte della cassetta degli attrezzi disponibile per ridurre le emissioni di carbonio e combattere il cambiamento climatico, eFuel è un carburante sintetico sostitutivo a base di CO 2 atmosferica catturata ed energia rinnovabile. L’ampia adozione di eFuels offrirebbe ai clienti con veicoli ICE esistenti un’opzione facile e conveniente per decarbonizzare i propri veicoli senza dover cambiare auto, o dover modificare il sistema di alimentazione etc.

Stellantis sta testando e convalidando 28 famiglie di motori costruiti dal 2014 al 2029 sia per motori a benzina che diesel. Il protocollo di convalida completo include test su emissioni dallo scarico, avviamento, potenza del motore, resistenza all’affidabilità, diluizione dell’olio, serbatoio del carburante, tubi del carburante e filtri, solo per citarne alcuni. L’uso di eFuel in 28 milioni di auto facenti parte della flotta del gruppo potrebbe consentire di risparmiare fino a 400 milioni di tonnellate di emissioni di CO 2 in Europa dal 2025 al 2050.

La produzione di eFuel è un’opportunità per reinventare la sovranità energetica ridefinendo la mappa dell’approvvigionamento energetico in base alla disponibilità delle cinture del vento e delle cinture del sole, non sugli attuali luoghi di estrazione dei combustibili fossili.

Stellantis ha annunciato di voler investire oltre 30 miliardi di euro da qui al 2025 in elettrificazione e software per portare sul mercato auto completamente elettriche che soddisfino le richieste dei clienti. L’azienda studia anche soluzioni complementari per continuare gli sforzi di riduzione delle emissioni di CO 2 per soddisfare il suo impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure e convenienti per la società in generale.

Il piano di Stellantis Dare Forward 2030 prevede grandi tagli alle emissioni per dimezzare la CO 2 entro il 2030, rispetto al 2021 e azzerare completamente le emissioni di carbonio entro il 2038.