Alfa Romeo: il 2023 inizia con un trimestre record a livello globale

Dopo aver registrato un 2022 estremamente positivo, Alfa Romeo accelera la sua ripresa con un primo trimestre da record, frutto di un solido piano strategico attuato con rigore e una costante attenzione alla qualità a 360°. Il 2023 si preannuncia un anno ricco di sfide da raccogliere, ma l’ottima performance commerciale del primo trimestre testimonia una netta crescita in Europa, con immatricolazioni più che raddoppiate (+136%) e una quota di mercato che si è anche moltiplicata per due (+100%).

Risultati record per Alfa Romeo a livello globale nel primo trimestre 2023

La quota di mercato della casa automobilistica del Biscione aumenta uniformemente nella regione in cui Austria e Portogallo vedono aumentare le loro immatricolazioni rispettivamente del 317% e del 400%, con una quota di mercato moltiplicata per tre. Paesi chiave come Italia, Francia, Germania e Olanda vedono raddoppiare la propria quota di mercato rispetto al primo quadrimestre del 2022. Significativi i numeri delle immatricolazioni: Italia +188%, Francia +174%, Germania +112%, Spagna +121 %, e Paesi Bassi +186%.

Molto positivi anche i risultati a livello globale, con un incremento delle immatricolazioni del +64% rispetto al primo trimestre 2022. Questi ottimi risultati descrivono una netta crescita dopo la chiusura dell’anno 2022, che aveva registrato una stabilità dei performance. , in linea con i risultati consolidati del 2021.

In Medio Oriente continua la crescita dopo il 2022, anno record. Infatti, nel 2022, la Turchia è diventata il mercato in più rapida crescita con volumi quadruplicati rispetto all’anno precedente. Queste cifre continuano nei primi quattro mesi del 2023, dove la regione registra una crescita del 149%, con la Turchia che contribuisce al 55% della crescita totale del marchio in Medio Oriente.

Il 2023 promette di essere un anno di grande successo commerciale. Alfa Romeo può infatti contare su una gamma completamente rinnovata grazie alle nuove Giulia e Stelvio, pilastri dell’attuale gamma e pilastri del futuro piano di prodotto del marchio, che si sono evolute in termini di design e tecnologia e sono pronte a posizionarsi come riferimento nei rispettivi segmenti, proprio come hanno fatto dal loro lancio. Tonale ha completato, con la versione ibrida plug-in Q4, il lancio della gamma in Europa e si prepara ad affrontare le entusiasmanti sfide commerciali nelle regioni di tutto il mondo.

Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato dell’Alfa Romeo:

“I risultati registrati da Alfa Romeo nel primo trimestre di quest’anno premiano il lavoro dei nostri team. Sono il frutto della disciplina con cui attuiamo la nostra strategia, con due priorità assolute: qualità e stabilità senza compromessi a 360°. I team lavorano con grande umiltà e raggiungono gli obiettivi prefissati, il che ci rende orgogliosi. Dobbiamo continuare il nostro viaggio con la passione e la determinazione che ci caratterizzano. »