Stellantis registra un aumento delle entrate del primo trimestre 

Stellantis mercoledì ha registrato un aumento annuo del 14 per cento dei ricavi netti del primo trimestre poiché l’allentamento delle pressioni sulla catena di fornitura dei semiconduttori ha aumentato le spedizioni. La società con sede in Olanda, nata nel 2021 dalla fusione del gruppo italo-americano Fiat Chrysler e del gruppo francese PSA, ha registrato ricavi netti nel primo trimestre pari a 47,2 miliardi di euro.

Stellantis ha dichiarato che le spedizioni consolidate sono aumentate del 7 per cento dal primo trimestre del 2022 a 1,48 milioni, a seguito del “miglioramento nell’evasione degli ordini di semiconduttori”. “La nostra presenza globale e il nostro portafoglio di prodotti diversificato significano che siamo ben posizionati per continuare a fornire solide prestazioni finanziarie durante tutto l’anno”, ha affermato in una nota il direttore finanziario Richard Palmer.

La società ha inoltre avviato un riacquisto di azioni proprie da 1,5 miliardi di euro, con la prima tranche da 500 milioni di euro che dovrebbe essere completata a giugno, e ha confermato che giovedì verrà pagato agli azionisti un dividendo ordinario di 1,34 euro per azione. Il nuovo inventario di veicoli di Stellantis è arrivato a 1.302 unità alla fine di marzo, il che, secondo la società, rifletteva un ritorno a “livelli più normali dopo un periodo pluriennale di fornitura limitata, principalmente a causa di ordini di semiconduttori non eseguiti”.

L’industria automobilistica globale ha sofferto nel 2022 della scarsità di semiconduttori, o chip, dopo anni di interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno avuto un effetto a catena sull’economia globale. Tuttavia, queste pressioni si sono allentate negli ultimi mesi. Le vendite globali di batterie e veicoli elettrici (BEV) sono aumentate del 22 per cento rispetto al primo trimestre del 2022, con Stellantis che prevede di lanciare nove nuovi BEV quest’anno nel tentativo di stabilire un portafoglio di 47 entro la fine del 2024.

Il buon inizio ha consentito a Stellantis di confermare la sua guidance per l’intero anno per il 2023 dopo aver pubblicato risultati record per l’intero anno nel 2022. Insomma per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares e produttore di marchi importanti come Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot e Citroen arrivano notizie incoraggianti.