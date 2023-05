Lancia Certified: debutta in Italia il nuovo programma per l’usato

Lancia ha annunciato poco fa il nuovo programma Lancia Certified. Nasce con l’intento di valorizzare i veicoli usati del brand torinese con meno di sette anni di età e meno di 150.000 km, attraverso un attento ed esclusivo processo di selezione, controllo e garanzia, realizzato da un team di specialisti.

Ogni vettura viene accuratamente sottoposta a test e certificazioni unici nel loro genere, con 120 controlli da parte del personale preposto. La garanzia commerciale copre la maggior parte delle parti di ricambio danneggiate a causa di un guasto meccanico o elettrico fino a 24 mesi dalla data di consegna del veicolo, con chilometraggio illimitato e senza franchigia. Il cliente non dovrà sostenere nessun costo di manutenzione per 15.000 km o 1 anno e, nel periodo di garanzia, le vetture godranno di Assistenza Stradale Europea 24/7.

Lancia Certified: il nuovo programma nasce con l’obiettivo di valorizzare i veicoli usati

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha detto che, con il lancio del programma Certified, oggi si compie un’altra tappa importante del Rinascimento Lancia, pensato per tutti i clienti e gli appassionati del marchio che sono interessati a possedere un veicolo usato certificato e garantito.

Si tratta di un programma esclusivo, che trasforma l’esperienza di acquisto di un’auto usata in una vera e propria brand experience. Lancia Certified parte dall’Italia ma verrà poi esteso ai mercati in cui lo storico marchio torinese tornerà ad essere presente.

L’azienda ha anche reso disponibili una serie di servizi personalizzati al fine di incontrare le esigenze e i desideri di tutti gli interessati. Non solo sarà possibile effettuare un test drive su strada prima dell’acquisto, ma, grazie all’opzione Soddisfatti o Rimborsati, la vettura acquistata potrà anche essere restituita entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna o, qualora previsto, potrà essere sostituita con un veicolo della stessa categoria.

Sfrutta la professionalità delle concessionarie del marchio

Il nuovo programma Lancia Certified si avvale dell’elevata professionalità della rete di vendita del marchio, capace di valorizzare le vetture con il sostegno di metodi gestionali basati sulle migliori pratiche adottate in tutto il mondo per la vendita di veicoli usati. Il programma è valido in tutte le concessionarie del costruttore torinese, nei quali sarà presente un corner espositivo esclusivamente dedicato ai veicoli Lancia Certified.

La soddisfazione del cliente è centrale anche nel nuovo programma. La customer journey viene infatti valorizzata attraverso la piattaforma digitale dedicata, completamente rinnovata, che permette ai clienti di consultare tutte le vetture disponibili e di avere una visione a 360° di ognuna di esse.

Gli interessati possono inoltre identificare gli showroom a cui rivolgersi, per poi proseguire l’esperienza dal vivo. Presso tutti i dealer saranno infatti disponibili aree specifiche e personale dedicato, che permetterà loro di osservare da vicino la Lancia prescelta e di effettuare un test drive senza alcun obbligo di acquisto.

Il programma, già attivo in Italia, sarà poi esteso anche ai mercati esteri in cui Lancia tornerà ad essere presente, in perfetta sintonia con il percorso compiuto dalla nuova Corporate Identity del marchio di Stellantis.