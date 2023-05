Cassino: comunicato nuovo stop produttivo e il periodo di ferie estive

Il personale di Cassino dovrà rimanere fermo un giorno in più rispetto al previsto. Come annunciato dal gruppo Stellantis, i lavoratori di Piedimonte San Germano sosterranno 24 ulteriori ore di pausa. In un comunicato diramato dalla Direzione aziendale si apprende, infatti, che il 2 maggio l’impianto rimarrà chiuso, in conformità ai termini sanciti dai Contratti di Solidarietà (CdS). Non una buona notizia per i dipendenti, che contavano di rimettersi al lavoro dopo le feste. L’unica eccezione sarà rappresentata dai collaboratori direttamente contattati, mentre gli altri dovranno rivedere i loro programmi. Attualmente il centro è alle prese con una delicata opera di rinnovamento.

Stellantis: stop forzato a Cassino

Innanzitutto, nel giro delle prossime settimane tornerà il canonico doppio turno, a seguito del rientro della crisi. Il complicato periodo affrontato dal ramo della logistica ha avuto degli impatti non di poco conto, in termini di approvvigionamenti, ma adesso la situazione, tra alti e bassi, pare in procinto di tornare alla normalità. La seconda sfida da superare consiste nell’allestimento del pianale Stla Large, il quale avrà una funzione chiave nella realizzazione delle vetture in commercio da qui ai prossimi anni. Difatti, in aggiunta alle proposte commerciali dei marchi italiani, se ne avvarranno pure gli altri brand del conglomerato. Scendendo nel dettaglio, sarà la base portante di diverse vetture destinate a invadere il comparto premium, nella corsa alla redditività, rammentata da Carlos Tavares negli scorsi giorni.

Il numero uno del colosso italo-franco-americano ha sottolineato come costituisca la priorità assoluta, in risposta a chi gli chiedeva se avessero in mente di sostenere una guerra dei prezzi, rispondendo alle recenti decisioni assunte da Tesla. Tuttavia, rimane da trovare una quadra per i 175 operatori, causa di numerosi disagi. In merito, invece, alle ferie i responsabili della struttura di Cassino hanno preso una decisione: lo stop durerà poco meno di tre settimane, dal 31 luglio al 18 agosto. Non sono previsti degli stop aggiuntivi prima e dopo la finestra indicata.