Nuova Fiat Punto 2024: avrà una sorella sudamericana e una cugina francese

Come ci ricorda anche il sito Passione Auto Italiane il prossimo anno la grande novità per Fiat sarà l’arrivo sul mercato di una nuova Fiat Punto 2024 o comunque di un’auto che sarà sua erede anche se forse con un nome diverso. Questa vettura sarà la seconda auto di segmento B ad essere lanciata sul mercato dalla principale casa automobilistica italiana dopo che nel 2023 farà il suo debutto la nuova Fiat 600 che tornerà nelle vesti di crossover compatto su piattaforma CMP con produzione che avverrà in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy.

Le future Citroen C3 e Fiat Argo dovrebbero avere molto in comune con la nuova Fiat Punto 2024

A proposito della nuova Fiat Punto 2024 oggi vi segnaliamo che questa auto in futuro avrà dei legami piuttosto forti con altri due modelli in procinto di debuttare sul mercato nel corso dei prossimi anni. In maniera un po’ scherzosa possiamo dire che questa vettura avrà una sorella sudamericana e una cugina francese. Infatti come vi abbiamo riportato in un nostro precedente articolo, questa auto che al momento non si sa ancora se si chiamerà Punto, Panda o con un altro nome avrà una gemella brasiliana che verrà prodotta a Betim e che potrebbe prendere il nome di nuova Fiat Argo.

Di questa auto si dice che avrà uno stile un po’ diverso rispetto all’attuale Argo anche se al momento le notizie su questa auto sono molto poche. Sappiamo solo che sorgerà sulla piattaforma CMP. Per il resto il suo debutto sarà successivo a quello della nuova Fiat Punto 2024. Gli amici brasiliani dovranno aspettare almeno fino al 2025 o addirittura al 2026 prima di vedere questa auto.

La nuova Fiat Punto 2024 avrà inoltre anche una cugina francese. Ci riferiamo alla nuova Citroen C3, un modello che deve ancora essere svelato per quanto riguarda l’Europa. Questa auto avrà un design inedito che non dovrebbe essere però troppo simile a quello della concept Centoventi come invece si pensava fino a qualche mese fa e disporrà di un motore elettrico e probabilmente anche di una versione con propulsore 1.2 Hybrid. Da questo progetto nascerà anche la nuova Citroen C3 europea che non è ovviamente la stessa auto presentata lo scorso anno in India e Sud America.

Nuova Fiat Punto

La nuova Fiat Punto 2024 è considerato un modello fondamentale per il futuro della principale casa automobilistica italiana che con il suo debutto farà ritorno in un segmento di mercato forse abbandonato fin troppo in fretta nel 2018. Ancora dubbi sul luogo di produzione di questa auto. Quasi certamente non si tratterà dell’Italia. Si parla piuttosto di uno degli stabilimenti del gruppo Stellantis presenti nell’est Europa. Questo soprattutto per una questione di costi che Stellantis ha intenzione di mantenere bassi per poter così proporre l’auto sul mercato a prezzi ragionevoli in un segmento di mercato in cui la concorrenza è folta anche se molti blasonati concorrenti hanno già annunciato l’intenzione di abbandonare la categoria.